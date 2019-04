Jaf de 160.000 de euro

Hoţii au plecat cu mai bine de 160.000 de euro şi zeci de mii de lei de la două societăţi comerciale. Informaţia a fost dată publicităţii de ... The post Jaf de 160.000 de euro appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]