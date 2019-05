Lucia a lansat noul videoclip pentru piesa “catastrophe”

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 16 mai, Lucia impreuna cu trupa ei vor concerta in București la Expirat (str. Dr. Constantin Istrati nr. 1); accesul se va face de la ora 20:00. In cadrul concertului va fi proiectat in premiera noul videoclip „catastrophe”, ce insoțește al treilea single de pe albumul „Samsara” lansat anul trecut.…

- Dan Balan a lansat o noua piesa in limba rusa.Cantecul este un featuring cu cantareata ucraineana Lusia Chebotina si este intitulata "Balzam".La doar cateva ore de la lansare, videoclipul a reusit sa acumuleze zeci de mii de vizualizari.Vezi videoclipul mai jos.

- Carla’s Dreams revine cu o noua piesa de pe “Nocturn” care se numește „Te ascund in vise” și a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams. Videoclipul a fost filmat și regizat de BRFilms (George Secrieru și Roman Burlaca).

- Vali Boghean Band a lansat o noua piesa cu videoclip, cu denumirea "Zboara Soimul". Aici il surprindem pe Vali in rolul unui razes, cantand si purtand un vesmant traditional si slobod, calare pe un murg breaz si falnic.

- Trupa Taxi si actorul Victor Rebengiuc au lansat impreuna o piesa-manifest dedicata tuturor celor responsabili pentru starea in care se afla Romania si multi dintre cetatenii acestei tari. Taxi si Victor Rebengiuc au colaborat pentru piesa „Ca ei“, care este „dedicata, cu profunda repulsie si nedisimulata…

- Videoclipul piesei „On a Sunday” interpretata de Ester Peony, care va reprezenta Romania la Eurovision 2019, a fost lansat duminica, scrie news.ro.Regizat de Petre Nastase, videoclipul reda in imagini povestea fiecarui vers al piesei. „On A Sunday” a luat nastere dintr-un singur acord…

- Dupa o piesa-statement și un videoclip revoluționar, The Motans și Dirty Nano lanseaza remixul single-ului „Invitat”. Sound-ul fresh, ritmat și optimist duce cu gandul la petrecerile din serile calduroase in care toata lumea se bucura de viața. Piesa „Invitat” este compusa de Denis Roabeș și a beneficiat…

- De doar 3 minute si 15 secunde a avut nevoie Pepe pentru a rascoli si a pune pe jar tot: emotii, pasiune, iubire, sentimente si de ce nu, amintiri, sperante, vise. “Imi pasa” este piesa momentului astazi fiind deja in Topul celor mai ascultate melodii de la noi pe YOUTUBE la numai trei zile de cand…