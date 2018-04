Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul antrenor roman Mircea Lucescu, in prezent selectionerul nationalei de fotbal a Turciei, ar putea reveni la clubul ucrainean Sahtior Donetk, de care s-a despartit in urma cu doi ani, relateaza publicatia canadiana ''The Suver Times'', care citeaza portalul ''Sport…

- Olaroiu a debutat cu dreptul in China. Jiangsu a marcat doua goluri in trei minute. Cosmin Olaroiu a avut parte de un debut perfect pe banca celor de la Jiangsu Suning, unde a fost numit zilele trecute . Jiangsu Suning a caștigat cu 2-1 meciul disputat acasa in fața celor de la Tianjin Teda. Boakye…

- "I-am transmis domnului Dinu dorinta mea de a participa la un proiect de revigorare a clubului Dinamo", a declarat Nastase, cunoscut fan dinamovist, pentru sursa citata. Dinu intentioneaza sa infiinteze un ONG care sa cumpere actiunile detinute de Ionut Negoita, dupa modelul asociatiei fondate in…

- Fostul premier Adrian Nastase a declarat, pentru Gazeta Sporturilor, ca este dispus sa participe la proiectul de preluare a FC Dinamo de la actualul actionar majoritar Ionut Negoita, initiativa ce-i apartine fostului international Cornel Dinu. “I-am transmis domnului Dinu dorinta mea de a participa…

- Italianul Fabio Capello va fi inlocuit de un roman la carma echipei chineze Jiangsu Suning, dupa ce tehnicianul care a castigat titluri in Italia si Spania si-a reziliat contractul. Conform Eurosport, citat de News.ro , antrenorul Cosmin Olaroiu a fost numit la conducerea tehnica a echipei chineze Jiangsu…

- Situat pe coasta Marii Egee, acest oras-port ascunde istoria unui nod comercial liber, cu o amestecatura de greci, evrei, armeni, francezi si italieni, care traiesc laolalta aici in buna convietuire de peste 5000 de ani. O vizita in iunie se va suprapune si cu Festivalul International Izmir, ce pune…

- Mircea Lucescu, selecționerul Semilunii, a fost deranjat de discuția prea lunga cu presa a antrenorului oaspeților, dupa Turcia - Irlanda, 1-0: "Am dominat clar meciul, am avut 9 șuturi și sunt foarte fericit". Prima victorie a lui Mircea Lucescu din 2018 la "naționala" Turciei, 1-0 cu Irlanda pe New…

- "Un grup de persoane a intrat in consulat si a pus bannere pe pereti. Protestatarii au plecat apoi ", a informat un purtator de cuvant al poliției. Un banner pe care se poate citi "Rezistența este viața, solidaritate cu Afrin" a fost agațat de balconul Consulatului din Heriklon, din Creta,…

- AS ROMA - SHAKHTAR DONETSK LIVE in LIGA CAMPIONILOR. ONLINE STREAM LOOK - VIDEO. AS ROMA va intalni ȘAHTIOR DONEȚK in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, de la 21:45. Ucrainenii s-au impus in tur, 2-1. Extrema braziliana Bernard, la final de contract cu Sahtior…

- LIGA CAMPIONILOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO TV TELEKOM SPORT MANCHESTER UNITED - FC SEVILLA. FC Sevilla a ajuns o singura data in sferturile de finala din LIGA CAMPIONILOR, acum 60 de ani (a fost eliminata atunci de Real Madrid). Manchester United – FC Sevilla (in tur, 0-0), ora 21:45 LIVE…

- Situata in sud-vestul Turciei, in apropiere de templul dedicat zeului Pluto, „Poarta Iadului“ a fost descoperita in 2013 de o echipa de arheologi italieni. Din cauza nivelului ridicat al emisiilor de gaze toxice, locul a fost apoi asociat de-a lungul secolelor cu moartea, scrie CNN.

- Cel putin 14 combatanti pro-regim si trei membri ai fortelor kurde cu care sunt aliati au murit in urma unor lovituri aeriene turcesti asupra enclavei Afrin din Siria, unde are loc un conflict complex, a anuntat vineri un ONG, citat de AFP.

- Scene amuzante s-au petrecut la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, dupa ce un barbat a sarit pe gheața și a inceput sa se dezbrace sub privirile nedumerite ale tuturor celor prezenți. Totul s-a petrecut la scurt timp premierea participantilor la proba de 1000 de metri, potrivit foxnews.com. In varsta…

- Selectionerul echipei nationale a Turciei, Mircea Lucescu, a transmis, luni, un mesaj video de sustinere a candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Române de Fotbal în care declarat ca fotbalul românesc are nevoie de experienta

- Competiție dramatica la Exatlon, in ediția de sambata, 24 februarie. A fost o adevarata inclestare a titanilor in competiția de aseara, romanii au avut drept competitori nume grele din Turcia, precum Umit Karan, fotbalist valoros, Sema Apak, o atleta exceptionala, sau Hilmi Cem, un sportiv și actor…

- Mircea Lucescu, 12 ani antrenor la Șahtior, e sigur ca "am fi fost printre primele patru in Europa. Dar, pentru liniștea fotbalului occidental, ne-ar fi blocat la un moment dat". La 72 de ani, Mircea Lucescu e in mișcare permanenta. Actualul selecționer al Turciei a fost marți la Munchen, sa o vada…

- Corona Brasov a pierdut la diferenta mare de scor, 21-37, partida disputata miercuri seara in deplasare la CSM Bucuresti, joc in devans din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Campioanele nu au avut nicio emotie, luand destul de repede un avantaj linistitor pe tabela, pe care au reusit…

- Mircea Lucescu s-a intors la Șahtior! A urmarit din tribune victoria ”minerilor” cu AS Roma. Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, a fost prezent aseara in tribunele stadionului din Harkov unde s-a disputat partida Șahtior Donețk – AS Roma, scor 2-1 , din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Romanul…

- Formatia FC Sevilla a terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata miercuri seara, pe teren propriu, in compania echipei Manchester United, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro. Sahtior Donetk a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1,…

- SEVILLA - MANCHESTER UNITED LIVE in Liga Campionilor. ONLINE STREAM Telekom Sport - VIDEO. Antrenorul echipei de fotbal Sevilla, Vincenzo Montella, s-a declarat "emotionat" sa joace impotriva lui Jose Mourinho, omologul sau de pe banca lui Manchester United, cele doua formatii fiind adversare miercuri,…

- Ziua de miercuri programeaza ultimele dueluri din prima mansa a optimilor Champions League. Stadionul "Ramon Sanchez Pizjuan" va fi gazda primei confruntari dintre Sevilla si Manchester United, castigatoarele ultimelor doua editii ale Europa League. Cealalta partida a serii le va opune pe Sahtior Donetk…

- Turcia ar trebui sa ia in considerare din nou scoaterea in afara legii a adulterului, a spus presedintele Tayyip Erdogan, din nou, marti. Problema este una sensibila si a provocat nemultumire in randul turcilor secularisti. De asemenea, Turcia a primit avertizari de la Uniunea Europeana atunci…

- Tinerii fotbalisti turci au nevoie sa li se acorde incredere la echipele de club, a afirmat Mircea Lucescu, selectionerul nationalei Turciei invitat la o emisiune a postului italian de radio Centro Suono Sport. Cengiz Under, tanarul jucator turc al lui AS Roma, "are caracter de lider, insa lasati-i…

- DINAMO - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING ONLINE TELEKOM SPORT LOOK TV. Dinamo are nevoie de victorie ca de aer pentru a spera pana la final la accederea in play-off. De cealalta parte, pe ros-albastri ii prinde derby-ul intre cele doua meciuri de foc cu Lazio. Chiar…

- Selectionerul echipei nationale a Turciei, Mircea Lucescu, a declarat, joi, ca il sustine pe Ionut Lupescu la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, care vor avea loc pe 18 aprilie. Chiar daca spune ca nu are nimic impotriva actualului presedinte, Razvan Burleanu, Lucescu…

- Cine ii inarmeaza pe rebelii kurzi? Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, neaga implicarea americana in aceasta problema sensibila. Declarația demnitarului vine la doar o zi dupa ce președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Statele Unite ca ar susține principala forța militara kurda prin…

- Unul dintre adversarii FCSB-ului de azi a fost la un pas sa nu mai vina la București. Deși Simone Inzaghi il iertase și-l reprimise la antrenamente dupa o saptamana de pedeapsa, Felipe Anderson a mai comis-o miercuri o data. Brazilianul și-a pierdut pașaportul și a fost oprit pe "Fiumicino" sa faca…

- LIVE ONLINE FCSB CFR CLUJ 2018 STREAM VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. FCSB - CFR CLUJ LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT este arbitrat de Marcel Birsan, ajutat de asistentii Valentin Avram si Mircea Grigoriu, in timp ce Iulian Calin este rezerva. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit,…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a atras atenția ca operațiunile militare ale Turciei impotriva majoritații kurde din Afrin risca sa pericliteze discuțiile de la Geneva, care raman singura cale inainte pentru o pace durabila in Siria. Declarația…

- Romania ocupa locul 29 in Indexul Statului de Drept 2018”, care masoara nivelul la care 113 tari din intreaga lume adera la principiile statului de drept si care este realizat de World Justice Project, o organizatie independenta multidisciplinara, avand drept obiectiv progresul in ceea ce priveste statul…

- Chinuit de accidentari, Zlatan Ibrahimovic a decis sa plece de la Manchester United, anunta Sport.ro.Zlatan s-a accidentat din nou dupa operatia suferita anul trecut, iar Mourinho a anuntat ca suedezul e in pragul retragerii. Totusi, Zlatan vrea sa mai joace si si-a gasit deja echipa.…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand congresul de…

- Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, și Cosmin Contra, antrenorul Romaniei, au trait cu sufletul la gura tragerea la sorți pentru Nations League. Nici noi și nici reprezentativa condusa de Lucescu n-au avut noroc la tragerea la sorți, insa "Il Luce" a simțit nevoie sa-i transmita cateva cuvinte de…

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- Astazi, de la ora 11, la Scoala Gimnaziala nr. 22 „I.C. Bratianu”, vor fi prezenti doi dintre cei mai valorosi luptatori de arte martiale de contact din Romania, in special K1 si MMA, constantenii Alexandru Filip si Daniel Asaftei, in cadrul Proiectului National „Campionii Romaniei in scoala, liceu…

- Turcia va respinge orice oferta de parteneriat cu Uniunea Europeana care nu presupune calitatea de membru deplin, a declarat ministrul turc pentru afaceri europene, Omer Celik, într-un interviu pentru Reuters. El a atras totodata atentia ca actuala situatie nu îi ofera Turciei nici un motiv…

- Ajuns la 72 de ani, Mircea Lucescu duce o viata de huzur! Chiar daca nu a reusit sa califice nationala Turciei la Campionatul Mondial de anul acesta, „Il Luce” este platit regeste de federatia „otomana”. Reputatul antrenor roman castiga 3,5 milioane de euro pe an. Cu un asemenea salariu, tehnicianul…

- In perioada 12-14 ianuarie, Asociatia Columbofila de Sport si Agrement, "HENIU" Bistrita, a organizat a 6-a editie a Memorialul "FILIP CRISTIAN", o expozitie de porumbei si pasari exotice. Membri ACAS "HENIU" Bistrita, prin aceasta activitate, au adus un omagiu fostului lor coleg de pasiune, sublocotenent…

- Președintele turc, Recep Erdogan, a acuzat Washingtonul ca inființeaza o „armata a terorii” de-a lungul graniței cu Turcia, in timp ce țara sa este aproape de o confruntare deschisa cu trupele kurzilor susținuți de SUA, in Siria.

- Fostul asistent al lui Mircea Lucescu de la Sahtior Donetk si Zenit Sankt Petersburg a devenit antrenorul reprezentativei Moldovei de fotbal. Tehnicianul in varsta de 57 de ani a semnat un contract pe o perioada de un an, cu optiunea de prelungire pentru inca un an.

- Echipa nationala Under 17 a Romaniei, formata din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2001, va disputa doua partide amicale cu reprezentativa similara a Turciei. Confruntarile vor avea loc in Antalya, pe stadionul din incinta "Emirhan Sports Complexldquo; din Side, pe 16 ianuarie de la ora 13.00 si pe…

- Multi afiliati se intreaba, mai ales la inceput, care ar fi cel mai bun sfat pe care sa-l urmeze in activitatea lor. Cei aflati la inceput inca nu stiu care sunt toate ascunzisurile acestei forme de a face bani online. Ceilalti, avansati, inca nu stiu daca au reusit sa descopere o “formula…

- Marius Șumudica s-a intalnit cu selecționerul Turciei, Mircea Lucescu, și cu cel al Romaniei, Cosmin Contra, și a dezvaluit numele jucatorilor pe care aceștia ii urmaresc. ...despre naționala Romaniei: "Cosmin Contra o sa vina la hotel sa stam de vorba. Este un antrenor pe care il respect. Are aceleași…

- Marius Șumudica traverseaza un moment foarte bun al carierei la Kayserispor, pe care a dus-o pe locul 5 la finalul turului, echipa fiind total transformata fața de sezonul trecut, cand s-a batut la retrogradare. Romanul se afla in cantonament in Antalya, iar in aceasta seara a fost vizitat de Mircea…

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul Sabah, ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, face foarte multe pentru fotbalul din tara sa, iar daca Romania ar fi avut un astfel de conducator poate ar fi devenit pana acum campioana mondiala,…

- Recep Tayyip Erdogan a sosit in Franța unde efectueaza prima vizita oficiala de dupa 2016 și s-a intalnit cu omologul sau francez, Emmanuel Macron. Președintele Franței i-a spus lui Erdogan...

- SIMONA HALEP - ARYNA SABALEKNA LIVE VIDEO ONLINE 2018. DIGI SPORT STREAMING ONLINE HALEP - SABALENKA. Simona Halep si Irina-Camelia Begu, in sferturile turneului de la Shenzhen. Toate meciurile de joi se vor disputa pe arena centrala. In partida inaugurala, Irina Begu, cap de serie numarul 4, o va…