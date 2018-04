Luceafărul se confruntă cu CS Mioveni Cu moralul ridicat dupa cele trei rezultate pozitive, „luceferii” isi doresc sa continue pe aceeasi linie si maine contra argesenilor de la CS Mioveni. Cele doua echipe sunt desparțite de un singur punct și doua locuri in clasament, gruparea din Mioveni fiind pe poziția a 8-a.

In cele 13 jocuri disputate in deplasare, argeșenii au acumulat 12 puncte din 3 victorii, 3 remize și 7 infrangeri.

Staff-ul tehnic va putea conta in acest joc și pe Adrian Balea, care și-a ispașit etapa de suspendate pentru cumul de cartonașe. „Ne propunem sa castigam cele trei puncte, ca in fiecare… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

- Liga a 2-a, etapa a 28-a. Dunarea Calarași, Hermannstadt și Chindia joaca in deplasare. Program și clasament. Etapa a 28-a din Liga a 2-a a fost devansata, urmand ca jocurile sa aiba loc joi și vineri, in loc de sambata și duminica. Cele trei echipe din fruntea clasamentului, Dunarea Calarași, AFC Hermannstadt…

- Clasament 1.Dunarea Calarasi 27 20 5 2 54-19 65 2.Hermannstadt Sibiu 27 18 8 1 41-11 62 3.Chindia Targoviste 27 17 7 3 57-17 58 4.CS Afumati 27 14 6 7 36-21 48 5.FC Arges 27 13 7 7 39-24 46 6.Acad Clinceni 27 13 7 7 43-34 46 7.ASU Poli 27 12…

- Stiinta Miroslava a pierdut si al doilea meci disputat saptamana trecuta in Liga a II-a de fotbal. Dupa ce a fost invinsa marti de Chindia Targoviste cu 2-0, formatia pregatita de Adrian Kerezsy a cedat sambata si la Sibiu, 0-1, cu FC Hermannstadt. Golul viceliderului clasamentului a fost marcat…

- Fomatia Dunarea Calarasi a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa UTA Arad, si se mentine pe primul loc in Liga II, dupa 27 de etape.Tot duminica, FC Arges a invins Dacia Unirea Braila, scor 1-0, anunța News.ro. In clasament, liderul Dunarea Calarasi are 65 de…

- Liga 2, etapa 27. Dunarea Calarași primește maine vizita celor de la UTA. Hermannstadt Sibiu joaca azi cu Miroslava. Primele doua clasate au meciuri acasa in aceasta runda. Hermannstadt Sibiu primește vizita celor de la Știința Miroslava, in timp ce calarașenii joaca maine cu UTA. Cele doua iși vad…

- AFC Hermannstadt a caștigat la limita, scor 1-0, partida disputata impotriva celor de la Știința Miroslava. Meciul a facut parte din etapa cu numarul XXI din Liga 2 la fotbal. CS Mioveni a trecut de Foresta Suceava (2-0), iar Clinceni a pierdut pe propriul teren confruntarea cu Luceafarul Oradea (1-2).

- Clasament 1.Dunarea Calarasi 26 19 5 2 52-18 62 2.Hermannstadt Sibiu 26 17 8 1 41-11 59 3.Chindia Targoviste 26 16 7 3 54-17 55 4.Acad Clinceni 26 13 7 6 42-32 46 5.CS Afumati 26 13 6 7 34-20 45 6.FC Arges 26 12 7 7 38-24 43 7.ASU Poli 26 12…

- ACUM se joaca 4 meciuri din etapa a 23-a din Liga a 2-a, incepute la ora 15:00, La 16:00 va incepe meciurile CS Baloteși - Dunarea Calarași și CS Afumați - CS Snagov, iar de la 19:30 se va disputa ultima partida, CS Mioveni - UTA Arad. ...

- „Un meci de care pe care cu Braila. Mergem sa castigam si suntem constienti ca ne asteapta un teren foarte greu. Dacia are si avantajul ca va fi mai odihnita intrucat nu a jucat etapa trecuta”, ne-a declarat antrenorul Cristian Luput, care in partida de astazi nu poate miza pe Claudiu Codoban,…

- Liga 2, etapa 23. Astazi se joaca meciuri amanate din cauza vremii. Miercuri, 28 martie 15:00 Academica Clinceni – Pandurii Tg. Jiu 15:00 Dacia Unirea Braila – Luceafarul Oradea 15:00 FC Arges – Foresta Suceava 15:00 Metaloglobus – Politehnica Timișoara 16:00 Balotești – Dunarea Calarași 16:00 CS…

- Chindia Targoviște a caștigat primul meci al etapei 23, reprogramata din cauza condițiilor meteo nefavorabile, scor 2-0, contra celor de la CS Știința Miroslava. Chindia Targoviște ramane in coasta celor de la Dunarea Calarași și AFC Hermannstadt, dupa victoria muncita obținuta contra Științei Miroslava,…

- Liga a 2-a, etapa a 23-a (restanța). Liderul, meci greu in deplasare. Program și clasament. Etapa a 23-a din Liga a 2-a debuteaza, marți, cu meciul dintre Chindia Targoviște și Știința Miroslava. Daca liderul Dunarea Calarași are meci dgreu, miercuri, in deplasare cu CS Balotești, echipa de pe locul…

- Dupa disputarea, sau mai bine zis pentru Pandurii, nedisputarea etapei a XXVI-a, gruparea de fotbal gorjeana a cazut sub linia retrogradabila din clasamentul Ligii a II-a. Speranțele de a reveni pe o poziție neregradabila se leaga acum de etapa intermediara, de miercuri, cand trupa lui Bogoi…

- FC Hermannstadt a caștigat la limita partida de pe terenul ce lor de la ASU Poli Timișoara, scor 1-0, din etapa cu numarul XXVI a Ligii a 2-a la fotbal. Gazdele au avut ocazia sa egaleze in minutul 21, insa Niga a aparat șutul lui Predescu. Grație acestui succes, sibienii au egalat la puncte liderul…

- Dunarea Calarasi nu a jucat in acest weekend pentru ca adversara sa, Olimpia Satu Mare s-a retras din campionat. In consecinta, „galben – albastrii” vor castiga cu 3-0 prin neprezentare, a anuntat AHC Dunarea, site-ul oficial al echipei.

- Academica Clinceni a invins in deplasare Foresta Suceava, scor 1-0, in timp ce Luceafarul Oradea a trecut, scor 2-0, de Metaloglobus. Si Stiinta Miroslava a obtinut o victorie, scor 1-0 cu CS Mioveni. Partida Ripensia Timisoara - AFC Chindia Targoviste are loc de la ora 14.30, iar meciurile AFC UTA…

- Liga 2, etapa 26. Se disputa doar șase partide, doua au fost amanate: Pandurii Tg. Jiu – Balotești și Sportul Snagov – Dacia Unirea Braila. Sambata, 24 martie 11:00 Foresta Suceava – Academica Clinceni 11:00 Luceafarul Oradea – Metaloglobus 11:00 Miroslava – CS Mioveni 14:30 Ripensia Timișoara – Chindia…

- Etapa a 26-a din liga secunda debuteaza astazi cu 4 meciuri interesante. Capul de afiș al zilei este infruntarea dintre Ripensia Timișoara și Chindia Targoviște. Oaspeții sunt obligați sa caștige pentru a ramane in carțile unei promovari directe. Dambovițenii sunt acum la 7 puncte in spatele celor…

- Doua echipe cu linii identice de clasament se vor duela sambata la Baza Luceafarul din Sinmartin. Luceafarul și Metaloglobus au 7 victorii, 6 remize și 11 infrangeri, minus 9 in clasamentul adevarului, dar bihorenii sunt pe locul 13 datorita golaverajului mai bun. Bucureștenii au o victorie,…

- Naționala de futsal U19 a Romaniei, locul 2 la turneul de la Vsetin, Cehia. Juniorii tricolori au pierdut, duminica, finala cu reprezentativa similara a țarii gazda, scor 3-6. Naționala Romaniei U19 a caștigat Grupa A, cu patru puncte, dupa 3-2 cu Slovenia U19 și 3-3 cu Ungaria U19. Lotul pregatit de…

- Dupa doua victorii consecutive, cu Metaloglobus București și CS Mioveni, formația olteana Pandurii Targu Jiu a suferit prima infrangere din 2018. Gorjenii au pierdut cu scorul de 1-0 partida susținuta ieri, in Ardeal, in compania echipei AFC Hermannstadt, in etapa ...

- Dupa doua victorii consecutive, cu Metaloglobus București și CS Mioveni, formația olteana Pandurii Targu Jiu a suferit prima infrangere din 2018. Gorjenii au pierdut cu scorul de 1-0 partida susținuta duminica, in Ardeal, in compania echipei AFC Hermannstadt, in etapa ...

- Dunarea Calarași și-a confirmat poziția de lider al Ligii 2, impunandu-se cu 2-0 in fața Sportului Snagov, in etapa a 25-a. AFC Hermanstadt și Chindia Targoviște, principalele urmaritoare, joaca duminica, 18 martie. Sambata, 17 martie CS Balotesti – UTA Arad 2-2 Academica Clinceni – Stiinta Miroslava…

- Etapa cu numarul 25 din Liga a 2-a debuteaza astazi, cu 5 partide extrem de interesante. live Academica Clinceni - Miroslava 0-0live Baloteși - UTA Arad 0-0live FC Argeș - Ripsensia Timișoara 0-0live Metaloglobus - Foresta Suceava 0-0 live de la 12:00 Dunarea Calarași - Sportul Snagov Capul de afiș…

- Antrenorul Cristian Dulca debuta pe banca tehnica a Luceafarului la meciul din tur cu Chindia Targoviște, formatie cu care oradenii se vor duela din nou duminica. „La vremea respectiva, Chindia era pe locul 2 si am reusit sa-i invingem cu o echipa incropita peste noapte, cu care facusem doar…

- Dupa o pauza de o saptamana, meciurile din campionatul Ligii a II-a la fotbal s-au reluat sambata. Dunarea Calarasi s-a impus la limita in fata celor de la CS Afumati, scor 2-1, intr-o partida contand pentru etapa cu numarul XXIV. Chindia Tragoviste a plecat doar cu un punct de la Suceava, dupa ce Foresta…

- ACUM au loc patru meciuri din Liga a 2-a, incepute la ora 11:00. De la ora 12:30, vor incepe alte doua partide. Chindia Targoviște, locul 3, va juca pe terenul celor de la Foresta, locul 16. Pandurii, locul 18, primește vizita celor de la CS Mioveni, locul 9. De la ora 12:30, liderul Dunarea Calarași…

- Liga 2, etapa a 24-a. Meciuri tare azi: Foresta – Chindia și Calarași – Afumați. Duminica se joaca UTA – Hermannstadt. Sambata, 10 martie 11.00 Luceafarul Oradea – FC Arges Foresta Suceava – Chindia Targoviste Stiinta Miroslava – Metaloglobus Bucuresti Pandurii Targu Jiu – CS Mioveni Sportul Snagov…

- Debutul oficial mult asteptat in 2018 se va produce sambata pentru jucatorii Luceafarului. Dupa o etapa de pauza si una amanata, „luceferii” se vor duela cu FC Arges Pitesti, echipa clasata pe locul 6 cu 37 de puncte. Antrenorul Luceafarului, Cristian Dulca asteapta cu optimism acest…

- Lista completa a cluburilor care voteaza la alegerile FRF. Alegerile de la Federația Romana de Fotbal vor avea loc pe 18 aprilie. Candidați sunt Razvan Burleanu, președintele in exercițiu, Ionuț Lupescu (candidatul Generației de Aur), Marcel Pușcaș (fost angajat FRF), Victoraș Iacob (fost fotbalist…

- Runda cu numarul 22 s-a incheiat duminica cu doua partide, derby-ul ilfovean dintre CS Afumati si CS Balotesti si marele derby al returului dintre primele doua clasate, Dunarea si AFC Hermannstadt. Programat cu o ora mai devreme decat capul de afis al zilei, duelul dintre cele doua echipe din Ilfov…

- UTA a inceput prost noul sezon, iar antrenorul Cristi Todea credea ca va fi pus pe liber. Sau, asa sustin surse de incredere, din jurul tehnicianului. Insa, azi, lucrurile s-au lamurit. Cel putin pentru moment. Todea nu a fost demis Desi poate multi asteptau, Cristi Todea nu…

- La finalul acestei saptamani s-au disputat meciurile primei etape din acest an in divizia secunda. CS Mioveni nu a jucat in aceasta etapa si asta pentru ca argesenii ar fi urmat sa intalneasca pe cei de la Olimpia Satu Mare, echipa ce s-a retras din campionat. In aceste conditii artgesenii s-au impus…

- Rezultate: Foresta Suceava – Dacia Unirea Braila 1-0, Stiinta Miroslava – FC Arges 2-3, Pandurii Tg Jiu – Melaloglobus Bucuresti 1-0, AFC UTA – Academica Clinceni 1-3, Sportul Snagov – Ripensia Timisoara 1-1, ASU Poli Timisoara – Chindia Targoviste 1-2, CS Afumati – CS Balotesti 4-1, Dunarea Calarasi…

- Liga 2-a debuteaza in 2018 astazi cu meciurile din cadrul etapei a 22-a. Chindia Targoviște, ocupanta locului 3 și una dintre candidatele la promovare, joaca pe terenul lui ASU Poli Timișoara, de la ora 12:00. Cel mai așteptat duel al rundei, cel dintre Dunarea Calarași și AFC Hermannstadt, va avea…

- Joi, in primul joc cu liderul Seriei a IV-a din Liga a III-a, „luceferii” au terminat la egalitate, scor 1-1, disputa de pe Stadionul „Jiul”. Golul bihorenilor a fost marcat de camerunezul Marius Obekop (23 de ani) cu un sut frumos de la 16 metri. Fost international de juniori al Camerunului…

- Pandurii Targu Jiu incearca sa se salveze de la retrogradare intr-o liga in care doua echipe au iesit din cursa la jumatatea drumului. ASA Targu Mures si Olimpia Satu Mare au intrat in faliment, astfel ca doar trei...

- Se reia Liga a 2-a. Programul etapei a 22-a. ASA Targu Mureș și Olimpia Satu Mare s-au retras! Liga a 2-a se reia sambata, cu etapa a 22-a. Din pacate, in sezonul de primavara in de-al doilea eșalon fotbalistic al țarii vor activa numai 18 echipe din cele 20 inscrise, inițial, in competiție. Asta dupa…

- CS Mioveni va disputa sambata un nou meci amical. Echipa antrenata de Laurentiu Rosu va juca pe Stadionul Orasenesc impotriva echipei de pe locul 3 din Liga a II-a, Chindia Targoviste. Partida dintre cele doua echipe va avea loc cu incepere de la ora 10:45. Saptamana viitoare se va relua Liga a II-a…

- Echipa din Liga a II-a, Pandurii Targu Jiu, se va deplasa vineri, 16 februarie, la Reșița pentru a disputa un joc amical impotriva formației CSM Școlar, programat sa inceapa la ora 13, pe terenul sintetic din Valea Domanului. In acest sezon, cele doua formații s-au mai intalnit in Cupa Romaniei,…

- FC Petrolul Ploiești – Chindia Targoviște, ora 12:00, Buftea Bogdan Chitic Dupa ce s-au „distrat” in jocurile amicale desfașurate in primul stagiu al iernii, inscriind 19 goluri in confruntarile cu cele trei echipe brașovene pe care le-au intalnit la Campina și Cheile Gradiștei, petroliștii au urcat,…

- Antrenorul principal al echipei Foresta Suceava, Florentin Petre, este increzator ca problemele formatiei sale isi vor gasi o rezolvare pana la reluarea campionatului Ligii a II-a, iar formatia suceveana nu va impartasi aceiasi soarta ca Olimpia Satu Mare si ASA Targu Mures, care au abandonat competitia…

- Problemele financiare cu care se confrunta Foresta Suceava nu sunt singulare in eșalonul al doilea. Olimpia Satu Mare s-a retras deja din competiție, in vreme ce nici Pandurii Targu Jiu sau ASA Targu Mureș nu o duc mai bine. Șansele ca ASA Targu Mures sa isi continue activitatea in 2018 sunt nule. ...

- Un nou episod grotesc din interiorul fotbalului romanesc a iesit la iveala. Jucatorii Denis Ispas si Georgian Honciu ar fi fost amenintati cu moartea de presedintele clubului la care sunt legitimati, Chindia Targoviste, pentru ca n-au dorit sa-si prelungeasca contractele, conform Gazetei Sporturilor.…

- Atacantul Laurentiu Bus, care a evoluat in prima parte a campionatului la FC Botosani, a semnat un contract cu Astra, a anuntat, marti, clubul din Giurgiu. Bus se va alatura, marti seara, locului antrenat de Edward Iordanescu, in cantonamentul din Cipru. Fotbalistul in varsta de 30 de ani a mai jucat…

- Trei cluburi participante in actualul campionat al Ligii 2 nu ar putea promova in prima liga daca ar ajunge la finalul editiei in aceasta situatie. In forma in care sunt organizate acum, CS Afumati, FC Arges si CS Balotesti nu sunt apte sa primeasca licenta de participare in Liga 1, astfel ca ar fi…