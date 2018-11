Luceafărul Oradea a zburdat după pauză Confruntarea a debutat in forta, iar in primele 60 de secunde bihorenii au trecut de doua ori pe langa deschiderea scorului. Tira a sutat plasat de la 18 metri si Geanta a respins in corner, iar in urma loviturii de colt rezultate Paraschiv a trimis cu capul dar portarul a fost pe faza si a parat. O combinatie intre Rosu si Prejmerean s-a soldat cu sutul de la 16 metri al celui din urma, dar mingea a trecut pe langa (7). Replica oaspetilor a venit in minutul 17, cand V. Andrei a sutat de la 17 metri in bara din dreapta a portii lui Moga. Mai insistenti in jumatatea adversa, bihorenii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

