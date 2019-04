Cel de-al noualea film din franciza "Star Wars" se va numi "The Rise of Skywalker", a anuntat vineri seara compania Lucasfilm, citata de BBC. Titlul a fost dezvaluit in cadrul unui eveniment desfasurat la Chicago, iar pe Twitter a fost postat un trailer, insotit de textul "Fiecare generatie are o legenda". Potrivit regizorului J.J. Abrams, actiunea noului film este plasata la ceva timp dupa cea din "The Last Jedi". In trailer-ul de doua minute apare pentru scurt timp Printesa Leia, interpretata de regretata actrita Carrie Fisher. Actrita a murit in 2016, insa producatorii au folosit imagini…