Luca Militello, Spitalul Monza: Deficitul de personal medical, cauzat de lipsa conditiilor in spitale

- Lipsa unei evaluari riguroase și a unui proces de due diligence efectuat de investitorii potențiali genereaza o volatilitate extrema a pieței ICO (oferte inițiale de criptomonede), se arata intr-un studiu publicat de compania de consultanța EY. In urma analizei a 372 de ICO-uri de la nivel global, EY…

- Ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca principala problema a firmelor italiene din vestul tarii este lipsa fortei de munca, iar in acest moment se incearca gasirea unor solutii, printre care si automatizarea fabricilor. Ambasadorul Italiei in Romania, Marco…

- Deputatul USR Cosette Chichirau a depus, miercuri, o propunere legislativa care reglementeaza autorizarea cabinetelor mobile de medicina dentara. Aceasta va permite ONG-urilor sa mearga in cele mai sarace si izolate comunitati rurale si sa ofere tratament stomatologic pentru cazuri realmente disperate.…

- Lipsa interesului și a inițiativei personale se vede mai ales atunci cand se primesc raportarile privind numarul de proiecte, banii accesați sau gradul de sustenabilitate a IMM-urilor. Nu vorbim de investiții mari, ci de acele mici afaceri de familie, in familie, care pot fi o gura de oxigen pentru…

- Criptomonedele nu mai sunt o enigma pentru multi dintre romani, o parte dintre acestia inregistrand castiguri de pe urma fluctuatiilor semnificative. Lipsa metodelor de impozitare a acestor castiguri nasc o serie de polemici in randul autoritatilor la nivel global, care sunt in cautarea unor solutii.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a spus, vineri, la prezentarea raportului de bilant al IGPR pe 2017, ca a observat un anumit conservatorism, care s-a manifestat prin lipsa de comunicare, ascunderea unor evidente sau o atitudine gresita fata de cetateni. „Personal, in anul pe care l-am parcurs,…

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse este omul din spatele criptomonedei XRP, a treia din lume din punct de vedere al capitalizarii de piata, insa acest lucru nu inseamna ca are incredere in toate monede digitale de pe piata sau ca toate vor supravietui in timp, potrivit Business Insider. In…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, luni, la bilantul IGSU, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, precizand insa ca lipsa de personal nu va fi solutionalta nici anul acesta si probabil nici anul viitor.

- BNR a revizuit in creștere prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului Mugur Isarescu, la finalul anului in curs, BNR se aștepta ca inflația sa ajunga la 3,5% și nu la 3,2% așa cum au aratat prognozele anterioare. UPDATE: “Cifrele nu arata bine. Avem o crestere a tarifului energiei electrice…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori apti de munca nu lucreaza. Citește și: Scandal URIAȘ…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, a declarat, astazi, la Vaslui, ca lipsa de personal din sistemul penitenciar este una foarte grava, iar guvernantii nu au facut nimic pentru indreptarea acestei situatii. Liderul de sindicat a afirmat…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Olt si unitatile de parchet subordonate acestuia s-au confruntat in 2017 cu deficit de personal, gradul de ocupare a schemei de personal fiind in medie de 67,6%, potrivit prim-procurorului Anca Anuta, conform Agerpres.Aceasta a calificat anul 2017 drept un…

- Piata muncii a suferit numeroase modificari: angajatorii gasesc, cu greu, oamenii potriviti si reusesc, cu dificultate, sa atraga oameni noi. Candidatii vor sa primeasca mai multe beneficii, flexibilitate si salarii competitive, peste ce ofera piata. Asa arata ghidul „We are HR”, editia ianuarie - martie…

- Spitalul Monza, parte a grupului italian Policlinico di Monza, cel mai mare spital privat specializat in chirurgie cardiovasculara si cardiologie interventionala din tara, deschide o retea de cabinete de ambulatoriu in domeniul cardiologiei in orasele mici din Romania.

- Spitalul Monza, unul dintre cele mai mari spitale private din tara, specializat in interventii chirurgicale complexe, a incheiat un parteneriat strategic cu Institutul Sanului, pentru dezvoltarea centrului specializat in patologia mamara, cu solutii moderne si complete de preventie, diagnosticare, tratament…

- Lipsa de incredere a mediului de afaceri in predictibilitatea mediului fiscal, ultima „gafa” a PSD fiind, de acum, celebra declarație 600, turbulentele politice din sanul aceluiași partid, dar și deficitele tot mai mari ale balanței comerciale și a celei de plati au creat un context negativ pentru leu.…

- Principala cauza a pierderilor de angajati din cadrul politiei buzoiene este valul masiv de pensionari din ultimul an, in contextul modificarii legislatiei in ceea ce priveste pensiile speciale. Chiar daca in 2017 s-au facut si angajari din sursa externa, noii politisti au nevoie de luni bune de pregatire…

- Este nevoie de patru politisti la Serviciul de Permise si Inmatriculari Auto Gorj! Institutia se confrunta cu lipsa de personal, iar acest lucru ingreuneaza desfasurarea activitatii. Politistii in plus ar reduce si din timpul de ast...

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sustine ca sistemul de sanatate trebuie sa primeasca o finantare mult mai buna decat in prezent, astfel incat toti pacientii sa poata avea acces la servicii medicale. „Nu cunosc care este necesarul de asistenta medicala,…

- Asociatia Promo-LEX anunta ca a preluat cazul tinerei care a fost internata in cadrul Institutului Mamei si Copilului (IMSP), in perioada 09 – 14 decembrie 2017, si care a reclamat mai multe incalcari si abuzuri din partea lucratorilor institutiei. Promo-LEX va oferi asistenta juridica gratuita acesteia…

- Ministrul Carmen Dan a afirmat sambata, la TVR1, ca Ministerul Afacerilor Interne va avea, in 2018, aproximativ 6.000 de angajaai noi, adaugand ca se dorește ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni, ...

- Purtatoarea de cuvint a Asociației Medicilor de Familie Suceava, Irina Badrajan susține, pe pagina sa de Facebook, ca „desconsiderarea medicilor de familie nu poate fi explicata decit prin lipsa totala de cunoștințe fața de rolul și beneficiile asistenței medicale primare”. In schimb, adauga doctorița,…

- Ministerul Tineretului si Sportului anunta ca nu se pune problema intreruperii activitatii Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti si ca a incercat in 2017 sa acopere lipsa de personal prin organizarea de concursuri. “Pe parcursul anului 2017, MTS a efectuat toate procedurile legale…

- Directia pentru Sport și Tineret a Municipiului Bucuresti (DSTMB) a anuntat, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau oficial, ca si-a suspendat temporar activitatea de finantare din lipsa de personal.

- In dimineata zilei de 30 decembrie 2017, rectorul Nicolae Badea a plecat intr-o alta lume mai buna, dupa o indelungata suferinta cauzata de o boala incurabila. Acesta a fost rector in perioada 2004 si 2008. A recunoscut, chiar cand se afla la conducerea Politehnicii iesene, ca a colaborat cu fosta…

- Piata serviciilor medicale private din Romania este intr-o continua crestere. MedLife, Regina Maria, Sanador, Medsana, Medicover - afla din articol care dintre acesti furnizori de servicii medicale din Romania are o cifra de afaceri mai mare si ce realizari au obtinut companiile in 2017. 0 …

- Cristian Milea, Country Director Romania la Opel Southeast Europe, a explicat pentru Capital care au fost evenimentele care au influentat piața auto in 2017, ce impact au avut acestea și ce perspective ia in calcul pentru 2018.

- Printr-o alocare de 100 de milioane de lei, Regele Carol al II-lea, in iunie 1933, a salvat uzinele de armament din Cugir de la faliment. Putini sunt cei care stiu sau isi mai amintesc de faptul ca viitorul suveran al Romaniei, M.S. Mihai I, a vizitat in copilarie uzinele din Cugir. O fotografie donata…

- Dupa o crestere exceptionala a productiei vehiculelor, inregistrata la jumatatea anului 2016 (1,02 milioane de unitati vandute, in urcare cu 8,5% pentru perioada Ianuarie - August comparativ cu aceeasi perioada in 2015), 2017 a cunoscut o scadere a productiei de aproape 2%. Dinamica sanatoasa…

- ♦ Specialistii din energie prezenti ieri la conferinta ZF „Piata energiei electrice“ a trebuit sa accepte ca sursa socurilor inregistrate pe piata este lipsa capacitatilor de productie in momentele tensionate. Romania are nevoie de noi capa­ci­tati de productie de energie pen­tru a face…

- Salariul real a decelerat in octombrie la 10,6% an/an, cel mai redus ritm din septembrie 2015, odata cu accelerarea inflatiei, iar dinamica anuala va continua acest trend pe termen mediu, pe fondul maturitatii ciclului post-criza, rebalansarii politicii economice si accelerarii inflatiei,…

- Cei aproape 250 de angajați ai Penitenciarului Vaslui, una dintre cele mai mari unitați de detenție din țara, au ajuns la limita rabdarii in ceea ce privește condițiile de munca, dupa ce volumul de activitate cel puțin s-a dublat in ultimii ani. Situația a aparut inca de acum patru ani, odata cu darea…

- Deficitul de forta de munca si lipsa de predictibilitate fiscala si legislativa reprezinta principalele ingrijorari ale industriei turismului, a declarat, joi, Dragos Anastasiu, fondatorul Gupului Eurolines Romania, in cadrul unei conferinte de presa. „Principala problema a Romaniei si…

- Cea mai mare companie americana de asigurari de sanatate, UnitedHealth Group Inc, va cumpara serviciile de urgenta si cele de ingrijire de baza ale grupului DaVita, cu suma de 4,9 de miliarde de dolari, a doua sa achizitie din acest an, transmit Reuters si Bloomberg.

- Pe fondul crizei imunoglobulinei si a unei vieti curmate pe fondul lipsei acestei substante, in conditiile in care femeia care a pierit era internata intr-un spital, premierul a discutat, in cursul dimientii, cu ministrul Sanatatii si cu responsabilii din domeniul aprovizionarii cu medicamente. Subiectul…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in cursul diminetii a discutat impreuna cu ministrul Florian Bodog cu responsabilii privind aprovizionarea cu medicamente si a subliniat ca de astazi nu mai este loc de nicio explicatie pentru un deces intr-un spital cauzat…

- Comunitatea „Curatam Galatiul” a demarat o campanie de strangere de semnaturi pentru a determina autoritatile locale sa „ii trateze cu respect pe cetatenii romani de peste Prut”, in sensul redeschiderii unei piete pentru vanzarea produselor acestora.

- Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (ASSAI) a cerut Ambasadei Chinei de la Bucuresti s-o ajute in vederea angajarii de cetateni chinezi pentru ca industria de reparatii auto se confrunta,...

- Din cauza lipsei acute de personal calificat, Asociația Societaților de Service Auto Independente (ASSAI) intenționeaza sa aduca muncitori chinezi pentru service-uri și spalatorii auto, potrivit unui comunicat al asociației....

- Aetna, a treia mare companie de asigurari medicale din Statele Unite in functie de vanzari, va primi o oferta de 207 dolari pe actiune, au declarat persoane apropiate situatiei. Preluarea, care ar reconfigura piata americana a medicamentelor cu prescriptie, este vazuta drept o masura defensiva, inainte…