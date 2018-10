Luc Besson, audiat de poliţie 'Luc Besson a fost audiat la solicitarea sa, a raspuns la toate intrebarile si au fost verificate toate aspectele dosarului', a declarat pentru AFP avocatul cineastului, Thierry Marembert. 'Depozitia a fost trimisa apoi la parchet, care urmeaza sa o analizeze', a precizat o sursa judiciara. Acest lucru inseamna ca parchetul din Paris trebuie sa se pronunte asupra cursului anchetei: poate clasa acuzatiile, poate dispune investigatii suplimentare sau, daca dispune de suficiente indicii, poate decide inceperea urmaririi penale. In lumina elementelor pe care le-au avut la dispozitie, anchetatorii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Cineastul francez Luc Besson a fost audiat marti aproape cinci ore de politia franceza in ancheta deschisa in urma acuzatiilor de viol formulate de o tanara actrita, invinuiri pe care regizorul le neaga, au precizat joi mai multe surse, confirmand astfel o informatie aparuta in revista Le Point, potrivit…

- Regizorul francez Luc Besson, care este acuzat de viol de actrita Sand Van Roy, cu care cineastul a avut o relatie timp de doi ani, a fost audiat marti de politisti, scrie Le Point, preluat de news.roPolitistii ancheteaza de trei luni aceste acuzatii. Thierry Marembert, avocatul lui Luc Besson,…

