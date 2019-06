In aceasta seara, cu incepere de la ora 21,45, satmarenii sunt așteptați la proiecția drive-in din parcarea Shopping City Satu Mare a filmului PARKING al regizorului Tudor Giurgiu. Cel de-al patrulea lungmetraj al regizorului Tudor Giurgiu spune povestea lui Adrian, un poet din Sangeorz-Bai care emigreaza ilegal in Spania anului 2002. Ajuns in Cordoba, se angajeaza […]