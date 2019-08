Stiri pe aceeasi tema

- Politisti au impuscat un barbat care tinea ostatici marti, la bordul unui autobuz, 31 de pasageri, a anuntat un purtator de cuvant al fortelor de ordine, la patru ore de la inceputul crizei ostaticilor, pe un pod care asigura o legatura intre Rio de Janeiro si Niteroi, un oras vecin, relateaza AFP.

