- Trei persoane au fost ranite prin injunghiere la Ravensburg, in sudul Germaniei.Cele trei persoane au fost ranite vineri, in Piata Marienplatz, la Ravensburg, a precizat politia pe Twitter. Atacatorul a fost arestat, au precizat fortele de ordine.Politia nu a…

- Politia daneza a inchis vineri temporar traficul pe doua poduri importante, principala statie feroviara din capitala Copenhaga si serviciile de feribot din Danemarca inspre Suedia si Germania, masuri care survin, potrivit unui ziar suedez, in cadrul unei operatiuni legate de un caz de rapire, relateaza…

- Polițiștii germani au acționat, la ordinul autoritațior, la inlaturarea a zeci de activiști care au ales o forma inedita sa protesteze impotriva extragerii carbunelui in padurea din Hambach, ceea ce ar insemna, spun ei, o defrișare de vegetație de sute de hectare. Extinderea minei de carbune in acea…

- Poliția din Germania a inchis unul dintre terminalele de la aeroportul din Munchen, dupa ce o persoana a trecut neverificata de punctul de securitate. Incidentul a determinat anularea sau amanarea mai multor zboruri, incusiv a unei curse din Sibiu și retur . Poliția federala din Bavaria a comunicat…

- Luare de ostatici intr-un supermarket din Los Angeles. Un barbat inarmat si-a impuscat bunica si o alta femeie, dupa care s-a baricadat intr-un supermarket unde a ucis o a treia femeie, inainte de a fi arestat, dupa o confruntare de cateva ore cu politia, scrie presa americana. Un reprezentant al poliției…

- Politia din Los Angeles a arestat un barbat care a luat mai multi ostatici si s-a baricadat intr-un magazin, punand capat unei interventii de trei ore in urma careia o femeie si-a pierdut viata, relateaza Reuters.

- Politia din landul Schleswig-Holstein, unde se afla Luebeck, a transmis anterior pe Twitter ca in oras are loc o mobilizare importanta de forte de ordine. "In Luebeck are loc o desfasurare majora a politiei. Analizam situatia si vom reveni cu noi informatii mai tarziu” – a scris politia.…