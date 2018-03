Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 13:41 Martorii au precizat ca un barbat inarmat a intrat in supermarket in jurul orei locale 11 (12, ora Romaniei) si a tras mai multe focuri de arma, relateaza BFMTV. Potrivit ziarului La Depeche du Midi, atacatorul a intrat ...

- Atac armat intr-un supermarket din sudul Franței. Mai multe persoane au fost luate ostatice. Incidentul are loc in orașul Trebes, in sudul țarii. Din primele informații doua persoane au murit in urma incidentului.

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in Carcassonne, la 15 minute distanța cu mașina, de magazin. Autoritațile trateaza incidentul ca unul de natura terorista.

- Potrivit ziarului La Depeche du Midi, atacatorul a intrat in supermarket, unde a deschis focul asupra unui ofiter de securitate, iar ulterior a luat mai multi ostatici. Fortele speciale de Politie au ajuns la supermarketul ”Super U”. Potrivit autoritatilor, atacatorul pretinde ca este membru al retelei…

- Luare de ostatici in Franța! Potrivit presei locale, tacatorul a intrat in supermarket, unde a deschis focul asupra unui ofiter de securitate, iar ulterior a luat mai multi ostatici. Fortele speciale de Politie au ajuns la supermarketul ”Super U”. Potrivit autoritatilor, atacatorul pretinde ca este…

- Un barbat inarmat a luat ostatice vineri mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa Carcassonne, din sudul Frantei, informeaza EFE. Prefectura departamentului Aude, in regiunea Languedoc-Roussillon, a anuntat pe contul sau de Twitter ca in zona supermarketului…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in apropiere de locul unde s-a produs incidentul, relateaza Reuters. Momentan nu este clar daca exista o legatura intre cele doua evenimente. Vom reveni cu informatii.…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. Clienții magazinului Super U din Trebes, in apropiere de Carcassone, au fost luați ostatici de un barbat…

- Impușcaturi și luare de ostatici in Franța. Mai multe focuri de arma s-au auzit in apropierea unui magazin din sudul Franței, in orașul Trebes, și mai mulți oameni au fost luați ostatici de catre un individ inarmat. Un polițist a fost ranit intr-un al doilea atac, susține o sursa din cadrul securitații…

- Mai multi oameni au fost luati ostatici intr-un supermarket din orasul Trebes (sudul Frantei), iar atacul este revendicat de Statul Islmic, noteaza AFP, citand parchetul francez. Un politist a fost ranit.

- Politistii anunta proteste maine, in Bucuresti Câteva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, au pichetat, ieri, sediul Ministerului de Interne. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare, a declarat liderul sindical Iulian…

- Cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, au pichetat, astazi, sediul Ministerului de Interne. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare, a declarat liderul sindical Iulian Surugiu. Iulian Surugiu: Ne dorim sa avem o politie dreapta,…

- Ceci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, picheteaza joi Ministerul de Interne, fiind nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare. Politistii suna din vuvuzele si au bannere pe care scrie: "Politicienilor, ati nenorocit Politia Romana", "Politisti in…

- Patru persoane, dintre care trei femei ce fusesera luate ostatice si un barbat, presupusul autor al sechestrarii acestora, au fost gasite decedate de catre politie in Casa Veteranilor din orasul Yountville, din statul California (vestul SUA), relateaza sambata Reuters si dpa,

- Inca doi schiori și-au pierdut viața in acest weekend in Franța, dupa ce zilele trecute patru persoane au murit din aceeași cauza in Alpii francezi. Cei doi sunt spanioli și faceau parte dintr-un grup de cinci persoane printre care se afla și un ghid, scrie AFP citat de Agerpres. Ceilalti trei membri…

- Direcția Județeana de Drumuri și Poduri ( DJDP) Constanța ia in calcul sa inchida cateva tronsoane de drumuri județene pentru a opri traficul pe timpul nopții. Rutele importante vor fi menținute deschise. Pe de alta parte, autoritațile au decis ca școlile din județ sa fie inchise și maine.

- Fortele de securitate franceze au dejucat doua atacuri teroriste de la inceputul acestui an, a anuntat, duminica, Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Septuagenarul este german de origine rusa si pana in prezent nu a avut antecedente penale. Barbatul a fost trimis in spatele gratiilor dupa ce a injunghiat cu un cutit trei migranti care cautau sa se refugieze in Germania. Gestul neasteptat al septuagenarului pare sa aiba la baza o "motivatie…

- Serpil Kemalbay, fosta copresedinta a principalului partid prokurd turc HDP, a fost arestata marti, deoarece a criticat operatiunea pe care Ankara o desfasoara in nordul Siriei, potrivit unei reprezentate a formatiunii, relateaza AFP, citat de News.ro . Kemalbay, care a fost inlocuita la copresedintia…

- Turcia a retinut pana acum 573 de persoane pentru ca au postat pe retelele sociale sau au protestat cu privire la ofensiva militara a turcilor din Siria, a anunțat guvernul turc, citat de Reuters și preluat de News.ro . Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor, reprezinta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat si el, la finalul saptamanii, ca abandoneaza protectia Serviciului de Protectie si Paza (SPP), dupa ce toti ministrii Guvernului Dancila au renuntat la aceasta. Pe aceeasi linie critica a declaratiilor PSD, liderul ALDE a adaugat ca ar trebui…

- Autoritatile israeliene au început sa trimita notificari solicitantilor de azil africani, în cadrul planului guvernamental care vizeaza expulzarea a circa 38.000 de oameni, a declarat un purtator de cuvânt al Ministerului de Interne israelian, citat de dpa. Sunt…

- Autoritatile israeliene au inceput sa trimita notificari solicitantilor de azil africani, in cadrul planului guvernamental care vizeaza expulzarea a circa 38.000 de oameni, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne israelian, citat de dpa. Sunt vizati barbatii fara copii,…

- Interpol a alcatuit o lista a militantilor Stat Islamic care ar fi ajuns in Italia si a trimis-o la sfarsitul anului 2017 Ministerului de Interne de la Roma. Autoritatile italiene au alertat agentiile antiterorism din numeroase alte tari europene. Suspectii sunt cetateni tunisieni, unii fiind inregistrati…

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- O explozie puternica a avut loc, sâmbata, în capitala Afganistanului, Kabul, într-o zona în care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocând mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Autoritatile…

- Autoritatile americane au interzis transportul de marfa de pe aeroportul international din Cairo spre SUA, cu exceptia valizelor pasagerilor, relateaza Reuters. Surse din cadrul conducerii aeroportului au declarat ca SUA si-au justificat decizia prin lipsa de incredere in masurile de securitate de…

- Interventia fortelor de securitate afgane la hotelul de lux Intercontinental din Kabul s-a incheiat, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Interne, Najib Danish. El a precizat ca au fost ucise sase civili, intre care cinci afgani si un strain. Potrivit BBC, cei trei atacatori…

- Fortele de securitate afgane intervin duminica la hotelul de lux Intercontinental din Kabul, unde barbati inarmati au patruns, ucigand mai multe persoane, transmite BBC. Cel putin cinci civili au fost ucisi, iar alti sase au fost raniti. Atacatorii au intrat in hotel sambata seara, impuscand oaspetii…

- Cel putin patru atacatori se aflau sambata seara in incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate in cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime insa a precizat ca…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea a strans 30 de semnaturi de la liderii PSD din teritoriu pentru demiterea lui Mihai Tudose, in timp…

- „In fiecare zi ne ducem acasa, nu ? Eu am spus-o colegilor foarte clar, prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", a spus Mihai Tudose la intrarea in sediul PSD. Surse politice susțin ca premierul ar fi afirmat, in cadrul ședinței CExN care este in desfașurare la aceasta ora, ca daca…

- Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a catalogat ca fiind "o mizerie" informatia aparuta in presa ca ar avea un dosar penal pentru inselaciune si anunta ca va prezenta sambata un raport conducerii Ministerului de Interne. "In ultima saptamana, au aparut…

- Autoritatile de la Bucuresti in sprijinul comunitatii de romani din Pedrera O delegatie a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni se deplaseaza de urgenta în Sevillia, în Spania, pentru a fi sprijini comunitatea de români din teritoriu, în urma incidentului…

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD a lansat un nou atac dur la adresa fostului sau coleg, Liviu Dragnea. In contextul crizei create la nivelul Ministerului de Interne, ca urmare a cazului politistului acuzat de pedofilie, Victor Ponta declara: „Situatia de azi este cea mai rea posibila…

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Circa 3.700 de persoane au fost retinute in timpul recentului val de proteste impotriva clasei politice si a autoritatilor religioase din Iran, a declarat marti un parlamentar iranian, relateaza dpa. Politicianul reformist Mahmud Sadeghi a dat publicitatii numarul persoanelor arestate,…

- Forțele de ordine cred ca barbatul care a luat ostatici, sambata, intr-un oficiu poștal din Ucraina ar avea explozibili asupra sa. Barbatul nu a facut nici o cerere si este in contact constant cu politia.

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Un barbat neidentificat a tras focuri de arma intr-o fabrica de bomboane si s-a baricadat intr-o fabrica din sud-estul capitalei ruse, Moscova. Presa rusa scrie ca o persoana si-a pierdut viata, patru ar fi ranite si mai multe ar fi ostatice.

- Forțele de ordine incearca acum sa negocieze cu atacatorul. „Conflictul a avut loc intre doua companii in urma unei dispute legata de o proprietate. Unul dintre participanți l-a ranit pe celalalt. Victima a murit. Polițiștii iau masuri pentru a-l reține pe suspect”, a declarat purtatorul de cuvant…

- Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un kamikaze, potrivit agentiei sale de propaganda Amaq, relateaza Reuters. Atacul, comis in momentul in care angajatii soseau la birou, are loc la o saptamana dupa un asalt impotriva unui centru de antrenament al NDS din capitala…