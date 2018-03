Stiri pe aceeasi tema

- Un oras din California le-a interzis, printr-o hotarare locala, locuitorilor sa foloseasca telefonul in timp ce traverseaza strada. Administratia din Montclair a publicat o nota pe site-ul oficial in care li se reamintesc cetatenilor noile...

- Dupa o pauza de mai bine de un an, Serena Williams va reveni oficial in circuit in cursul acestei saptamani, la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells. "E oficial. M-am intors. Joi voi incepe sa joc tenis la nivel profesionist pentru prima data de la nașterea fiicei mele. In aceasta luna voi…

- Procurorii au fost sesizati de o persoana cu privire la faptul ca medicul a primit o suma de bani pentru acordarea de ingrijiri medicale unui pacient internat la Spitalul Județean de Urgența Alexandria. Conform unor surse citate de explozivnews24.ro, ofițerii ar fi gasit in buzunarul medicului…

- Jucatorul de tenis Fabio Fognini a caștigat titlul la Sao Paolo. I l-a dedicat fostului fotbalist Davide Astori. Aflat la a 15-a finala din cariera, ”Fogna” a cucerit, duminica seara, al 6-lea titlu ATP, revenind de la 0-1 la seturi in finala cu surprinzatorul chilian Nicolas Jarry (22 ani, 1,98 metri…

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului challenger de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 150.000 de dolari, gratie unei victorii facile in fata britanicului Liam Broady, cu 6-2, 6-1. Copil (27 ani, 75 ATP), principalul favorit al competitiei,…

- Fostul ministru al Finantelor si primar al Slatinei, Darius Valcov, nu s-a prezentat la Tribunalul Gorj, la termenul pe care il are in dosarul in care este judecat pentru instigare la dare si luare de mita. Reamintim ca procesul a fost stramutat de la Tribunalul Olt.

- O racheta Falcon 9 ce va decola simbata de la baza militara Vandenberg, din California, va plasa pe orbita doi sateliti prin care SpaceX va testa viitoarea retea de sateliti prin care compania vrea sa ofere internet in orice zona din lume. Misiunea principala de simbata pentru racheta Falcon 9 este…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai intr-o anumita…

- Seful unui departament din Primaria Calarași a fost prins in flagrant de ofițerii DGA, la delegarea procurorului competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Calarași, in timp ce primea 2000 de euro mita pentru concesionarea a doua locuri de veci. Barbatul este cercetat pentru luare de mita.…

- Actorul american John Gavin, cunoscut pentru rolul sau din "Psycho", a decedat vineri la virsta de 86 de ani, informeaza DPA, citind relatari aparute in mass-media. Gavin a murit in casa familiei sale din Beverly Hills, California, a precizat Hollywood Reporter, citind un purtator de cuvint al sotiei…

- Gigantul web din California a informat ieri ca nu a gasit nici o dovada privind amestecul Rusiei in campania referendumului pentru Brexit, a declarat un cadru al companiei in fata unei comisii de ancheta a Parlamentului britanic asupra ”fake news”. In cadrul anchetei, comisia insarcinata cu media, IT,…

- DNA a clasat dosarul lui Marian Petrache. Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a clasat, din lipsa de probe, dosarul in care presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, era acuzat de luare de mita si santaj. „La data de 9 ianuarie (2018 – n.r.), procurorii din cadrul DNA au dispus solutia…

- Grupul japnez Fujifilm va prelua Xerox, legendara companie americana care a inventat calculatorul așa cum il știm astazi și de la care Steve Jobs, cofondatorul Apple, a furat ideile privind interfața grafica, mouse-ul și tastatura. Fujifilm va deține 50,1% din Xerox și va include compania in Fuji Xerox,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani.…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament…

- Cei doi procurori arestați ieri intr-un dosar de corupție au ramas fara funcții. Ce-i drept doar temporar. Aceștia au fost suspendați de Consiliul Procurorilor, la solicitarea procurorului general, Eduard Harunjen. Ei vor putea reveni in fotolii, daca instanța va decide ca ei sint nevinovați. Ieri magistrații…

- Americanii David si Louise Turpin au fost inculpati pentru tortura si punerea in pericol a celor 13 copii ai lor. Cei doi au fost descoperiti, dupa ce o fiica al lor, de 17 ani, a reusit sa sune duminica la 911, iar apoi politistii au descoperit "casa terorii" din Perris, California.

- After two rehab starts with the Class-A Palm Beach Hockey Jerseys Cheap club , swelling returned to his elbow. I really think the Basketball Jerseys For Sale experience helped us both the draft. doesn’t wrap well when tackling, and he’s blocked out of plays far too easily to be a run-stopping safety.…

- Lampile in stil antic, care devin rapid o necesitate de design pentru barurile retro, restaurante si unele locuinte din New York pana in Londra, ajuta la salvarea Pamantului si recent s-a descoperit ca pot satisfice nevoia umana pentru o lumina naturala si calda, relateaza Bloomberg. Becurile…

- Acesta a povestit, pentru ktla.com, ca s-a trezit la ora 6 dimineata dupa ce a auzit zgomote neobisnuite afara. Cand s-a uitat, pe strada din Burbank curgea un torent de apa, noroi si bolovani. "Cand am ajuns la jumatatea dealului, am simtit cum torentul de apa a lovit spatele masinii", a povestit el.…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP, scrie agerpres.ro. "Anuntam cu tristete ca…

- Daca n-ai fost norocos sa-ți impatureasca mama ta mereu tricourile, daca ai locuit singur de mic sau ai plecat la facultate și a trebuit sa te descurci cu viața de camin, ei bine, știrea asta e pentru tine. Un start-up din California a dezvoltat un robot care face un singur lucru: iți impaturește hainele.…

- Marin Anton, la data faptelor secretar de stat si vicepresedinte al Consiliului Tehnico - Economic din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru luare de mita, a anuntat luni DNA. (continuare) AGERPRES/(AS…

- Catastrofele naturale au provocat, in 2017, pagube semnificativ mai mari decat in precedentii cinci ani, iar pierderile suportate de companiile de asigurari au atins un nivel record de 135 de miliarde de euro, a anuntat joi grupul german de reasigurari Munich Re, informeaza AFP. Anul trecut,…

- Garbine Muguruza primit wild-card la Sidney și o poate detrona pe Simona Halep de pe locul 1, inainte de Australian Open. Garbine Muguruza a primit wild-card pentru turneul de la Sidney, competiție la care Simona Halep nu participa, fiindca a dorit sa se odihneasca inainte de Australian Open. Turneul…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a fostului președinte al Curții de Apel Constanța. Nicolae Stanciu este acuzat de trafic de influența, luare de mita și fals in declarații. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a magistratului Nicolae…

- Garbine Muguruza a abandonat in meciul din optimile de finala ale turneului de la Brisbane din cauza unor crampe musculare. Jucatoarea de tenis n-a mai putut continua in setul trei al meciului cu Aleksandra Krunici din Serbia, la scorul de 7-5, 6-7(3), 2-1. "Conditiile de la Brisbane sunt foarte diferite…

- Barbatul care a luat unsprezece ostatici intr-un oficiu poștal din Harkiv, Ucraina, a fost capturat de polițiști, dupa ce una dintre persoanele sechestrate inauntrul cladirii a reușit sa deschida ușa pentru forțele de ordine.

- Forțele de ordine cred ca barbatul care a luat ostatici, sambata, intr-un oficiu poștal din Ucraina ar avea explozibili asupra sa. Barbatul nu a facut nici o cerere si este in contact constant cu politia.

- In timp ce California se confrunta cu temperaturi foarte ridicate pentru aceasta perioada a anului, Vestul mijlociu al SUA, care cuprinde statele central-nordice ale tarii, dar si regiuni din nord-est sunt afectate de o masa de aer polar , cu temperaturi diurne ce ajung cu greu la -10 grade Celsius.…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 974/VIII/3 din 18 octombrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului FARCALAU IOAN, la data faptei primar al comunei Peciu…

- Dupa ce Irinuca a postat mai multe videoclipuri pe retelele de socializare si pe Youtube, in care apare de foarte multe ori alaturi de mama sa, Monica Gabor, in timp ce o invata sa faca slime-uri si sa schieze, sau pur si simplu fac jocuri interactive, de data aceasta Irinuca i-a surprins pe internauti,…

- Un barbat neidentificat a tras focuri de arma intr-o fabrica de bomboane si s-a baricadat intr-o fabrica din sud-estul capitalei ruse, Moscova. Presa rusa scrie ca o persoana si-a pierdut viata, patru ar fi ranite si mai multe ar fi ostatice.

- Un barbat neidentificat a tras focuri de arma intr-o fabrica si s-a baricadat intr-o fabrica din sud-estul capitalei ruse, Moscova. Presa rusa scrie ca o persoana si-a pierdut viata, doua ar fi ranite si mai multe ar fi ostatice.

- Tupac Shakur a fost impușcat mortal pe 7 septembrie 1996, in timp ce se afla intr-o mașina in Las Vegas. Moartea raperului ramane inca invaluita in mister. La 21 de ani de la moartea lui Tupac, atacul comis dintr-o mașina ridica inca multe semne de intrebare. Intr-un documentar numit „Cine l-a omorat…

- Autoritațile de la Kiev și rebelii vor face schimb de ostatici in 27 decembrie. Anunțul a fost facut de liderul separatist Alexandr Zaharcenko, in urma unei intrevederi cu alți rebeli și cu patriarhul Kiril al Moscovei și al intregii Rusii.

- Ignyta, cu sediul in San Diego, California, se concentreaza pe medicina de precizie in oncologie, care urmareste sa testeze, sa identifice si sa trateze pacientii cu cancer care prezinta mutatii rare specifice. "Acordul de fuziune a fost aprobat in unanimitate de consiliile Ignyta si Roche", arata comunicatul.…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat vineri, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial si turistic foarte frecventat din San Francisco, informeaza…

- Vineri, 21 decembrie, ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) – Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au prins in flagrant un agent de politie din cadrul IPJ Satu Mare, imediat dupa ce a primit…

- Lovitura dura pentru afaceristul constanțean Marian Mitrea, fost șef al Apelor Romane Dobrogea Litoral. Dupa ce Tribunalul Constanța il condamnase la trei ani de inchisoare cu suspendare, Curtea de Apel a admis, ieri, apelul DNA, stabilind pedeapsa de 3 ani inchisoare cu executare in regim de detenție.

- Potrivit unui studiu efectuat recent, telefoanele și Wi-Fi-ul nu duc doar la cancer, ci cresc șansele de avort spontan pentru femeile insarcinate cu aproximativ 50%. Aceasta cercetare a fost efectuata pe un eșantion de 913 femei insarcinate, in California, in diferite stadii ale sarcinii.…

- Departamentul pentru Sanatate din California a avertizat ca oamenii trebuie sa-si tina telefoanele mobile la cativa metri departare pentru a reduce expunerea la radiatii si, implicit, efectele asupra sa...

- Un pompier și-a pierdut viața in timp ce incerca sa stinga incendiul Thomas, care a mistuit de saptamana trecuta peste 98.000 de hectare de vegetatie in sudul Californiei, relateaza BBC News. Pompierul, in varsta de 32 de ani, facea parte din unitatea din San Diego. Acesta era casatorit și era tatal…

- Facebook a anuntat ca isi schimba structura de taxe astfel incat sa poata plati taxe in tara unde realizeaza vanzarile, in loc sa le redirectioneze prin intermediul subsidiarei din Irlanda, potrivit Bloomberg. Compania a anuntat ca va muta structura locala de vanzari in tarile unde are…

- Vicepresedintele Asociatiei invalizilor a fost escortata la CNA pentru a fi audiata într-un dosar de coruptie, în care este banuita de luare de mita. Femeia a fost denuntata de catre o locuitoare a capitalei care a declarat ca, pe parcursul mai multor ani, a fost fortata de vicepresedintele…

- Deși locuiește de mai mulți ani in America, Anamaria Ferentz a revenit in Romania pentru a-și petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie și prieteni, iar artista a profitat de aceasta ocazie pentru a aparea pe sticla, in cadrul unei emisiuni TV. Dupa trei ani in care nu a mai ajuns in Romania și…