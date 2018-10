LT Cermei câştigă derby-ul Chiar daca au dominat actul secund, baietii pregatiti de Adi Abrudean nu au fost concentrati in fata portii, reusita de onoare venind prea tarziu, in prelungirile jocului, cand Ianc a finalizat un contraatac-scoala. S-a incheiat LT Cermei – Crisul Chisineu Cris 2-1 si avem patru echipe intre primele sase clasate din serie, o performanta care vorbeste despre potentialul fotbalului judetean. Formatii – LT Cermei: Garlea – Polgar, Varga (min. 85, Rogojan), Nistor, Sabau – Tanase, Deta – Mager, Vezan (min. 56, Pruna), Vlad (min. 72, Mihuta) – Capata (min. 65, Matis). Crișul: Mucha (min.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

