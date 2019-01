Stiri pe aceeasi tema

- Handbaliștii CSM Bacau și-au incheiat seria jocurilor de verificare premergatoare reluarii Ligii Zimbrilor. Joi, in ultimul test al iernii, echipa antrenata de Eden Hairi a invins, pe teren propriu, cu 30-29 (13-12), divizionara A CSM Vaslui. A fost un joc școala in care bacauanii au repetat mai multe…

- Filiala Regionala Bacau-Neamț a Uniunii Arhitecților din Romania, in parteneriat cu CREART – Centrul de Creație, Arta și Tradiție a municipiului București, au hotarat itinerarea expoziției “ Arhitectura Centenarului” și in Municipiul Bacau, transferand-o de la Muzeul Mitropolitan din Iași. Acest proiect – expozitia “…

- Un copil de doi ani și jumatate a murit la Iași, la cateva zile dupa ce s-a intoxicat cu fum intr-un incendiu ce a avut loc intr-o garsoniera de pe strada Cuza Voda din Bacau. Surioara mai mare a micutului a murit in urma aceluiasi incendiu. Evenimentul s-a produs martea trecuta. Cei doi copii se […]…

- Cu o mare pasiune pentru jocul de backgammon, de „a muta toate piesele din casa proprie și a le scoate”, oneșteanul Mihai Catalin Arminia (in foto) a trait nu de mult clipele cand a pașit pe drumul succesului. Prezent la o competiție care a avut loc la Coventry (localitate aflata la 150 kilometri de…

- Romania a dormit un somn de moarte timp de un deceniu și incepe sa dea semne ca se trezește. Din 2009, de la ședința CSAT care a precedat semnarea celebrelor protocoale secrete, ideea de Justiție a fost calcata in picioare atat de forțele politice aflate la guvernare cat și – mai ales – de forțele […]…

- Datorita faptului ca iubitorii sporturilor de iarna au fost mereu alaturi de noi, anul acesta ii așteptam din nou cu distracție cat cuprinde și surprize nenumarate. Partia Durau este ideala pentru saniuș și schi, atat pentru incepatori cat și pentru avansați. Situata la poalele muntelui Ceahlau, la…

- Mijlocașul Sorin Tabacariu, una din cele șase achiziții ale Aerostarului din aceasta iarna, este convins ca noua sa echipa iși va asigura permanența in eșalonul secund Aerostar și-a revoluționat lotul in aceasta iarna. Au plecat șapte jucatori (Haraguța, S. Ichim, Gavrila, Sahru, Hurdubei, Fl. Istrate,…

- Bacauanii cu afecțiuni ortopedico-traumatice, neurologice, reumatologice, respiratorii, cardio-vasculare, respiratorii sau geriatrice au acum acces la un centru de recuperare cu dotari unice in țara. IOLA CENTER – FIZIOTERAPIE, KINETOTERAPIE, OZONOTERAPIE O investiție de la zero, in care efortul financiar,…