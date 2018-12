Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei juniori I a Liceului cu Program Sportiv Suceava va incheia duminica meciurile oficiale din anul 2018 pe teren propriu, cu o confruntare in compania celor de la LPS Piatra Neamt. In acest prim meci din returul sezonului regulat, sportivii pregatiti de antrenorul Tudor Orasanu pornesc…

- MAI BUNA… Echipa de handbal Juniori I a Liceului cu Program Sportiv Vaslui s-a impus duminica, pe teren propriu, in fata celor de la LPS Piatra Neamt cu scorul de 36-29 si a urcat pe locul patru in clasament. Veniti pe cai mari la Vaslui, jucatorii din Piatra Neamt nu au aratat nici o clipa [...]

- Echipa de volei cadeți a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregatita de antrenorul Tudor Orașanu, are un inceput foarte bun in noul sezon al Campionatului Național, unul in care a reușit doua victorii clare, cu 3 – 0 la seturi. Astfel, dupa un prim meci caștigat pe teren propriu cu ...

- Medaliata cu bronz in sezonul trecut al Campionatului Național de Volei pentru juniori I, echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregatita de antrenorul Tudor Orașanu, a inceput noul campionat in forța. LPS CSȘ Suceava a caștigat intr-o maniera mai mult decat clara in deplasarea de la LPS Piatra…

- Medaliata cu bronz in sezonul trecut al Campionatului Național de Volei pentru juniori I, echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregatita de antrenorul Tudor Orașanu, a inceput noul campionat in forța. LPS CSȘ Suceava a caștigat intr-o maniera mai mult decat clara in deplasarea de la LPS ...

- Echipa de volei cadeți a Liceului cu Program Sportiv Suceava, pregatita de antrenorul Tudor Orașanu, a inceput cu dreptul noul sezon din Campionatul Național. In prima etapa, disputata zilele trecute, sucevenii au reușit sa se impuna cu 3 – 0 la seturi in disputa de pe teren propriu cu CNMV ...

- Echipa de handbal juniori I a Liceului cu Program Sportiv Suceava, pregatita de antrenorul Razvan Bernicu, a inceput actualul sezon din Campionatul National cu doua rezultate pozitive, o remiza si o victorie. Fata de cum era programata initial aceasta faza a nationalelor, programul a fost schimbat ...

- PUNCTE…Doua dintre cele trei echipe de handbalisti juniori ale Liceului cu Program Sportiv Vaslui s-au intors acasa cu toate punctele, dupa disputarea etapei a doua a Campionatului National, faza zonala. Performerii rundei au fost handbalistii Juniori III, care s-au impus, de o maniera categorica, pe…