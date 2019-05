Stiri pe aceeasi tema

- La finele saptamanii trecute, in localitatea Buzau, s-a desfasurat Campionatul Național dedicat doar Cluburilor Sportive Școlare (CSS) și Liceele cu Program Sportiv din toata tara (LPS). In competiție s-a disputat doar o singura proba, pe doua categorii de varsta: simplu ...

- Campionatul Național de Super Rally, al carui promotor este Mihai Leu, debuteaza maine, la Mangalia, pe traseu urban, așii automobilismului urmand sa se „dueleze" pe strazile orașului. Campionatul Național de Super Rally va avea 4 etape in acest an. Pe langa Mangalia, vor mai avea loc intreceri in Targu…

- Program: Under 19: – etapa 1: vineri, 10 mai – ora 10.00 (stadionul „Colterm“ Timisoara): ACS Poli Timisoara – ASU Poli Timișoara, ora 12.00 (stadionul „Aripile“): CSJ Stiinta U Craiova – Academia „Gica Popescu“. – etapa 2: sambata, 11 mai ...

- Evident ca si aici s-au remarcat spadasinii oradeni de la LPS Bihorul Oradea antrenati de Nicolae ILLE. Alexandra Dragan a castigat categoria u13. Colega ei, Andrea Muntean a terminat pe locul 3. Raul Tufan s-a clasat pe locul 2 la u15 ani. Ana Muntean…

- Campionatul National de Juniori – seria 6 Under 19, etapa a 16-a: CSJ Stiinta U Craiova – Luceafarul Severin 3-1, ACS Energeticianul – CSS Severin 4-1, Academia „Gica Popescu“ – CSS Craiova 2-0, Pandurii Targu Jiu – LPS Slatina 8-1, ...

- Federația Romana de Șah, in colaborare cu CS Tinerii Maeștri București, organizeaza in perioada 14-25 aprilie, in stațiunea Calimanești – Caciulata, Campionatele Naționale individuale pentru copii, juniori și tineret (categoriile 8-20 ani) la șah clasic, șah rapid, blitz și dezlegari. Din Maramureș…

- Derbiul etapei a 12-a din Campionatul National de Juniori A – seria 6, Academia „Gica Popescu“ – CSJ Stiinta U Craiova, s-a ridicat la nivelul asteptarilor, jucatorii celor doua formatii oferind un fotbal placut, cu un ritm bun. Castig de ...

- Dragoș Albu (18 ani) a plecat de la Craiova la Utrecht și se afirma la echipa Under 23, așteptand sa faca pasul la prima echipa. Ii calca pe urme lui Cristiano ca stil de pregatire fizica. A plecat de copil de acasa, iar acum e un pachet de mușchi. Cristiano Ronaldo este unul dintre modelele sale in…