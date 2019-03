LPG a lansat tratamentul endermologic de intinerire a pielii mainilor LPG a lansat tratamentul endermologic de intinerire a pielii mainilor Pielea mainilor are nevoie de ingrijire profesionala, aceeasi atentie pe care o acordam ingrijirii tenului, intrucat, pe masura trecerii timpului, devine mai subtire, isi pierde tonusul si capata pete inestetice. LPG ofera solutia ideala pentru ingrijirea acestei zone prin tratamentul edermologic LPG Cellu M6 Alliance, ce stimuleaza natural suprafata pielii, reactivand astfel fibroblastele, celulele tineretii. In urma tratamentului endermologic, ce dureaza doar 10 minure, se obtine o piele mai ferma. Conform a peste 145 de studii… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

