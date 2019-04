Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca drepturile de televiziune pentru meciurile din Liga I au fost cedate catre compania eAd la pachet cu drepturile comerciale pentru suma de 28 de milioane de euro, plus TVA, pentru un sezon. Presedintele LPF, Gino Iorgulescu…

- Gigi Becali vrea ca o parte din drepturile TV sa se duca intr-o investiție pentru tehnologia arbitrajului video. Dupa analiza din Gazeta de ieri, conform careia FCSB ar fi fost pe primul loc in L1 daca ar fi existat arbitraj video in fotbalul romanesc, Gigi Becali a transmis un mesaj clar șefului Ligii,…

- Gino Iorgulescu da vina pe costuri, implementarea sistemului fiind evaluata la 1,5 milioane de euro. "Daca sunt 28 de milioane, ia 1,5 milioane din drepturile noastre, iei de acolo, e mai interesant fotbalul cu VAR. Asta e dreptatea, pentru dreptate platim orice, altfel ramanem tot inapoiati,…

- Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, cedarea drepturilor de televiziune pentru meciurile din Liga I pe o perioada de cinci, la valoarea de 28 de milioane de euro plus TVA pe an.

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a anuntat, astazi, intr-o conferinta de presa, cedarea drepturilor de televiziune pentru meciurile din Liga I pe o perioada de cinci, la valoarea de 28 de milioane de euro plus TVA pe an. „S-a aprobat in Adunarea Generala semnarea contractului…

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, cedarea drepturilor de televiziune pentru meciurile din Liga I pe o perioada de cinci, la valoarea de 28 de milioane de euro plus TVA pe an. ''Vreau sa va spun ca s-a aprobat in Adunarea…

- Gino Iorgulescu a anunțat, marți, vânzarea drepturilor tv din Liga 1 la fotbal pentru urmatorii cinci ani, în schimbul sumei de 28 de milioane de euro pe sezon. Tranzacția a fost aprobata de Adunarea Generala a Ligii Profesioniste de Fotbal."Contractul drepturilor TV pe urmatorii…

- Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a anunțat ca s-au vandut drepturile TV pentru urmatoarele 5 sezoane. Suma pentru fiecare sezon este de 28 de milioane de euro, un total de 140 de milioane, exact suma pe ultimii 5 ani! "Contractul drepturilor TV pe urmatorii 5 ani s-a aprobat in Adunarea Generala.…