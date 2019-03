Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat semnarea pentru vanzarea drepturilor TV din Liga 1 pentru urmatoarele 5 sezoane pana la finalul acestei luni. LPF prin vocea directorului de comunicare Marius Mitran a anunțat ca meciurile din Liga 1 vor fi difuzate, ca și pana acum, de TV Digi Sport, TV Telekom…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat echipa ideala a etapei a 26 a a Ligii 1, ultima din sezonul regulat, care i a adus FC Viitorul o noua calificare in turneul play off play off, gratie victoriei de la Ovidiu cu FC Botosani 1 0 . In urma acestui succes, LPF l a desemnat pe managerul tehnic al FC…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat programul celei de-a doua etape din play-off și din play-out a sezonului 2018-2019. Vineri, 15 martie Ora 20.30 (play-off) Sepsi Sf. Gheorghe - CSU Craiova Sambata, 16 martie Ora 13.00 (play-out) Dunarea Calarași - Politehnica IașiOra 20.30 (play-off) FC Viitorul…

- FC Dinamo a anuntat ca a inregistrat, vineri, la Liga Profesionista de Fotbal (LPF), transferul internationalului angolez Alexander Christovao, potrivit news.ro.Citește și: Inca un roman extradat la cererea americanilor. Secret Services l-a saltat pe un lider PNL: ce acuzații i se aduc…

- Atacantul Wu Lei, supranumit 'Maradona chinez", jucatorul echipei de fotbal Shanghai SIPG, a semnat cu formatia spaniola Epanyol Barcelona, au anuntat luni cele doua cluburi, citate de AFP. In varsta de 27 ani, Wu Lei a fost golgheterul campionatului Chinei in sezonul trecut, cu 27 de reusite, ajutand-o…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, programul etapei a XXII-a a Ligii I, prima de dupa pauza de iarna.Conform programului, la 1 februarie se vor disputa meciurile Concordia Chiajna – FC Botosani si Gaz Metan – Astra. FC Viitorul va intalni la 3 februarie CSU Craiova.

- Oficialii Politehnicii Iasi au aflat cu stupoare ca in luna ianuarie vor intra mai putini bani din drepturile TV in conturile clubului. Si ”gaura” este una semnificativa: 316.000 de euro.Directorul general Horia Sabo a girat un imprumut de la o persoana fizica pentru achitarea salariilor pe…

- LPF anunta ca meciul dintre FCSB, echipa clasata pe locul 2 in Liga I, si liderul CFR Cluj se va disputa pe Arena Nationala, relateaza News.ro.Intalnirea, ultima din acest an, in Liga I, este programata la 22 decembrie, de la ora 20.00, in etapa a XXI-a. FCSB a jucat ultimele doua meciuri…