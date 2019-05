LPF a programat DERBY-UL care nu mai interesează pe NIMENI Meciul FCSB - CFR Cluj, care practic nu mai intereseaza pe nimeni, dupa ce ardelenii au caștigat deja titlul de campioni, din ultima etapa a play-off-ului Ligii I, se joaca duminica, de la ora 20.30, conform programului anuntat de LPF. In schimb, derby-ul pentru locul 3, CSU Craiova – Viitorul, a fost programat sambata seara de la ora... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

