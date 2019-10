LPF a anunțat oficial introducerea sistemului VAR în Liga 1 Începând cu sezonul competițional 2020-2021, LPF va implementa sistemul de arbitraj video la meciurile disputate în cadrul competiției Casa Liga I. &"În urma articolelor aparute de-a lungul timpului în mass-media, am constatat cu surprindere ca publicul iubitor de fotbal nu este la curent cu demersurile întreprinse de LPF pentru implementarea sistemului de arbitraj video la meciurile de fotbal din cadrul competiției Liga I. Pentru corecta informare a publicului, inclusiv a unora dintre reprezentanții cluburilor membre, aducem la cunoștința… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

