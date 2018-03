Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre CSM Poli Iasi si Astra Giurgiu, programat duminica, de la ora 18,00, pe stadion ”Emil Alexandrescu” din Iasi, in etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal, a fost amanat din cauza vremii nefavorabile pentru o data ce va fi stabilita ulterior, a anuntat Liga Profesionista de Fotbal…

- LPF a anunțat programul etapelor cu numarul 3 și 4 din Liga 1 la fotbal. Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul și televizarile pentru meciurile din etapele 3 și 4 din play-off / out. Astfel, in data de 8 aprilie, in ziua de Paște, vom avea un meci, cel dintre CFR Cluj și Astra, de la ora…

- CFR CLUJ-POLI IAȘI ONLINE STREAM LIVE DIGISPORT TELEKOM SPORT VIDEO. Liga Profesionista de Fotbal a stabilit, joi, programul partidelor amanate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, primul meci din faza play-off-ului Ligii I, editia 2017-2018, fiind CFR Cluj - CSM Poli Iasi, care va avea…

- Va reamintim ca Radio Iași transmite integral meciurile de fotbal din Liga I ale echipelor CSM Poli Iași și FC Botoșani. Partida din play-off CFR Cluj – CSM Poli Iași va fi preluata vineri, 9 februarie, de la ora 20:45, de la Radio Cluj. Tot vineri, dar de la ora 18, Radio Iași transmite meciul din…

- CFR Cluj, lider și in clasamentul fair-play-ului Ligii 1 Echipa clujeana se afla pe primul loc, la egalitate cu Viitorul, in topul celor mai “cuminți” formații din prima liga, in sezonul regulat. În clasamentul prezentat de lpf.ro se acorda puncte de penalizare pentru fiecare avertisment…

- CUPA ROMANIEI. CS UNIVERSITATEA CRAIOVA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO Partida CS Universitatea Craiova - Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost reprogramata pentru 6 martie, ora 17,00, dupa ce Federatia Romana de Fotbal o amanase din cauza avertizarilor meteorologice prognozate…

- Fotbaliștii Craiovei au oferit marțișoare. Miodrag Mitrovic, Vladimir Screciu, Gustavo Di Mauro, Andrei Burlacu și directorul de imagine Gica Craioveanu au oferit flori și marțișoare alb-albastre doamnelor și domnișoarelor prezente in cadrul acestui eveniment. Nu au lipsit nici selfie-urile, dar nici…

- Ce prima au luat fotbaliștii de la Hermannstadt pentru eliminarea FCSB și calificarea in semifinalele Cupei Romaniei. Potrivit gsp.ro, președintele sibienilor le-a transmis jucatorilor sai la micul dejun ca au o prima de 3.000 de lei, cea mai mare din acest sezon pentru echipa de liga secunda FC Hermannstadt.…

- Ianis Zicu ii ataca pe șefii FRF. Fostul internațional a criticat decizia Federației de a insista ca meciul FC Hermannstadt – FCSB, scor 3-0, sa se dispute pe un teren foarte greu. ”Ei joaca intre ei pe terenuri mult mai bune. Nu-i intereseaza de fotbaliști”, a declarat Ianis Zicu, la Digi Sport. Dinu…

- Dupa ce amanat startul meciurilor din play-off și play-out, din cauza vremii, Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca partidele se vor relua pe 9 martie și a prezentat programul primelor doua etape. Etapa 1 din play-off și din play-out va incepe pe 9 martie, cu meciul FC Botoșani - Juventus București,…

- In prima etapa din play-off urmau sa se dispute meciurile CFR Cluj - CSM Poli Iasi; FCSB - FC Viitorul si CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu. In play-out erau programate partidele FC Botosani - Juventus; Dinamo - Gaz Metan; Chiajna - Sepsi; Voluntari - ACS Poli. "Avand in vedere: - temperaturile…

- Prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii 1 a fost amanata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, la solicitarea cluburilor.Citește și: ALERTA - CCR, lovitura pentru SRI: Mandatele de interceptare pe siguranta nationala, restrictionate In prima etapa din play-off…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat miercuri, pe site-ul oficial, ca partida dintre CS U Craiova si Dinamo, din sferturile Cupei Romaniei, a fost amanata ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul Dolj. Programata initial pentru joi (1 martie, ora 20:30), confruntarea…

- Toate cluburile din Liga 1 au facut o adresa la LPF in care au solicitat reprogramarea partidelor din acest final de saptamana din cauza gerului si ninsorii din ultimele zile. Primele meciuri ale celei de-a doua parti a sezonului ar fi trebuit sa se joace vineri, in play-out. PROGRAM PLAY-OFF…

- Federația Romana de Fotbal a luat o decizie de ultim moment in contextul temperaturilor extreme și a ninsorilor cu care se confrunta Romania in aceste zile. Astfel, duelul de miercuri din sferturile Cupei Romaniei dintre FC Botoșani și Poli Iași a fost amanat, anunța TV Digi Sport. ...

- A fost nebunie in vestiarul Iasiului, sambata seara, dupa calificarea in play-off. Tristi pentru esecul cu Viitorul, scor 0-1, dupa ultimul fluier al lui Hategan, elevii lui Flavius Stoican au incins hora bucuriei imediat dupa ce au primit vesti bune de la Giurgiu, acolo unde Dinamo a pierdut cu…

- Cu trei meciuri ramase de disputat din sezonul regulat, se stiu deja echipele care vor evolua în play-off si cele care vor lua startul în play-out. CFR, FCSB, CS Universitatea Craiova, Astra, Viitorul si CSM Poli Iasi se vor lupta pentru titlu, iar FC Botosani, Dinamo, Voluntari, ACS…

- Ovidiu Hategan si Istvan Kovacs vor arbitra partidele CSM Poli Iasi – FC Viitorul si Astra Giurgiu – Dinamo, programate sambata, la ora 19.45, in ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I, partida in urma careia se vor stabili ultimele trei echipe calificate in play-off.Arbitrii si observatorii…

- Liga I Etapa a 26-a (ultima din campionatul regular): vineri, 23 februarie – ora 20.45: „U” Craiova – Poli Timișoara; sambata, 24 februarie – 19.45: Astra Giurgiu – Dinamo București, FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș, Poli Iași – FC ...

- CSM Poli Iași intalnește azi ACS Poli Timișoara, iar cele 3 puncte sunt extrem de importante pentru moldoveni. Cu 36 de puncte, la fel ca FC Botoșani, ieșenii se lupta cu Dinamo, Viitorul și Astra pentru un loc de play-off. Fost jucator și antrenor al lui Dinamo, Flavius Stoican nu se ferește sa recunoasca…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Partida dintre formatiile CS Universitatea Craiova si FC Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, conform programului anuntat, luni, de Federatia Romana de Fotbal. Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018, sunt urmatoarele:…

- Cu 3 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. Dupa prima etapa din 2018, lupta pentru ultimele trei locuri care duc in play-off este tot mai complicata. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se lupta pentru titlu de campioana.…

- Campioana Viitorul Constanta a terminat aseara la egalitate, 1-1 cu fosta campioana Astra Giurgiu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal, prima de anul acesta (din sezonul regulat mai sunt de derulat, dincolo de aceasta, 3 runde). Oaspetii au deschis scorul prin noua achizitie…

- Programul partidelor care vor avea loc, in perioada 16 februarie - 19 februarie, in etapa a XXV-a a Ligii I: Etapa a 25-a Vineri, 16 februarie LIGA 1 LIVE VIDEO DIGI SPORT SAU TELEKOM SPORT Ora 18:00 Gaz Metan Medias - Juventus Bucuresti Ora 20.45 FC Voluntari - CS U Craiova…

- Liga 1 se reia cu CFR Cluj in postura de lider, la 2 puncte in fața celor de la FCSB. CSU Craiova sta pe aproape, la 6 puncte de lider și la 4 de FCSB. Dupa 26 de etape incepe play-off-ul, in care punctele se injumatațesc. DINAMO FCSB. S-au stabilit data si ora derby-ului Dinamo - FCSB din…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat astazi ca meciul dintre Dinamo și FCSB, din etapa a 25-a a Ligii 1, se va juca pe 18 februarie la ora 20:45. Arena Naționala va fi gazda primului derby al anului 2018. Programul celorlalte partide nu a fost stablit și va fi dat publicitații luni, 29 ianuarie 2018,…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat astazi programul meciurilor din rundele 23 și 24 din Liga I. Astfel, Universitatea Craiova o va intalni pe Dinamo, in „Groapa”, duminica, 4 februarie, de la ora 20.45, și pe Sepsi Sf. Gheorghe, ...

- CSU Craiova va intalni pe teren propriu pe FC Dinamo, iar FCSB va evolua in deplasare cu AFC Hermannstadt, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, s-a stabilit, joi, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului, anunța News.ro.Partidele din aceasta faza sunt urmatoarele:…

- Dinamo și-a anunțat programul de iarna. Reunirea este programata luni, 8 ianuarie. Sub conducerea antrenorului principal Vasile Miriuța, lotul dinamoviștilor se va reuni luni, 8 ianuarie 2018, in cantonamentul de la Saftica, pentru prima etapa a programului de pregatire stabilit de conducerea tehnica…

- ACS Poli - Dinamo se vor duela in ultimul meci din Liga 1 din acest an. Partida va incepe la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Daci va invinge, Dinamo va urca pe locul 5, in play-off, depașind FC Botoșani și Viitorul. Pentru acest meci,…

- CSM Poli și-a incheiat parcursul din 2017 cu un succes in Copou, 3-1 cu ultima clasata Juventus Colentina, in etapa a 22-a a Ligii I la fotbal. Au marcat Platini (min. 11), Sin (29) și Cisse (50), respectiv Calințaru (26). * * Liga Profesionista de F otbal a anunțat modificari in privința program arii…