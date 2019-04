Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa stimuleze pietele de capital locale si regionale in Europa si nu doar pe marii jucatori din acest domeniu, a declarat vineri vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, prezent la Bucuresti in prima zi a reuniunii informale a ministrilor europeni de Finante.…

- Financial Times scrie ca „modul in care Romania o trateaza pe Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA a divizat Europa și a intors instituțiile de la Bruxelles una impotriva celeilalte”. Intr-un articol intitulat „Procurorul persecutat”, Financial Times observa ca „acțiunile legale luate de autoritațile…

- Datorita unor schimbari de ultim moment in programul lui Billy Corgan, concertul se muta de pe 8 pe 9 iulie tot la Arenele Romane. Biletele deja cumparate raman valabile si restul de detalii la fel. Solistul Smashing Pumpkins, Billy Corgan, vine la Bucuresti pe 9 iulie la Arenele Romane pentru un show…

- Whitesnake revin in Romania pe 1 iulie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul turneului mondial: Flesh & Blood World Tour! Categoria Acces General este sold out deja, cu mai bine de 3 luni pana la data concertului. In momentul de fata mai puteti gasi bilete la categoriile VIP si Teren. Biletele…

- cu El Nino, Killa Fonic, Nane, Nosfe, Chimie, Bad and Boujee Pe data de 8 iunie 2019, la Arenele Romane va avea loc “Romanie, Fa Galagie!”, festival urban prezentat de B.U.G. Mafia. Biletele se vor pune in vanzare pe site-ul trupei (rfg2019.bugmafiaoficial.ro) si in reteaua iaBilet.ro incepand de vineri,…

- Echipa de handbal a Zalaului a dat nume importante spre cluburi mari din Romania, chiar si din Europa. Crina Pintea este una dintre ele, handbalista careia nimeni nu-i dadea sanse mari in sportul pe semicerc, dar pe care Tadici a luat-o sub aripa sa in 2010. Venea de la Centrul National de Excelenta…

- Primul oficial din Europa care a sosit la Bucuresti in timpul presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene a fost ministrul de Externe al Poloniei, Jacek Czaputowicz. Relatiile dintre Romania si Polonia implinesc in luna februarie un secol de la debut. In perioada dintre cele Doua Razboaie Mondiale…