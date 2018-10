Stiri pe aceeasi tema

- Germania a pierdut in fața Olandei, scor 0-3, și continua forma slaba inceputa la Mondial. Joachim Low a rezistat pe banca nemților dupa eliminarea rușinoasa, din grupe, de la CM 2018. Nici in Liga Națiunilor nu se descurca mai bine. Remiza din prima etpaa, scor 0-0 cu Franța, a fost dublata astazi…

- Mircea Lucescu și Joachim Low considera ca Liga Națiunilor este o competiție binevenita, opinie total diferita fața de cea a lui Jurgen Klopp. Antrenorul lui Liverpool declara: "E cea mai inutila competiție din lume, un nonsens". "Opinia lui se va schimba atunci cand va conduce o echipa naționala. Echipele…

- Selecționerul Mladen Krstajici nu-i va avea pe primii doi capitani, Kolarov și Matici, pentru partida cu Romania din Liga Națiunilor. Tadici va purta banderola: "Presiunea meciului pentru locul 1 ne motiveaza. Vrem sa caștigam". Romania - Serbia, in Liga Națiunilor, e duminica, de la 16:00, liveTEXT…

- Selectionerul Germaniei, Joachim Loew il contrazice pe antrenorul echipei engleze Liverpool, conationalul sau Juergen Klopp, care a criticat infiintarea competitiei Liga Natiunilor, Loew sustinand ca ideea acestui turneu este una buna. ''Pentru mine, ca tehnician al nationalei Germaniei, Liga…

- Seful statului francez, Emmanuel Macron , cu pledoaria sa in favoarea multilateralismului, si presedintele iranian Hassan Rouhani, care a acuzat SUA ca vor ''institutii internationale ineficiente'', s-au erijat marti in contraponderi la ''patriotismul'' promovat de presedintele american Donald Trump…

- Portarul lui PSG, Alphonse Areola, a fost titular in primele doua meciuri ale Frantei in Liga Natiunilor, impotriva Germaniei (0-0) si Olandei (2-1), fiind preferat de Didier Deschamps in locul titularului incontestabil din ultima perioada, Hugo Lloris. Goalkeeper-ul lui Tottenham nu a...

- Franta a invins, duminica, pe Stade de France, cu scorul de 2-1 (1-0), reprezentativa Olandei, in Grupa 1 a Ligii A din Liga Natiunilor. Acesta a fost primul meci al francezilor in fata propriilor suporteri dupa ce au devenit campioni mondiali, in Rusia.

- Selectionerul Germaniei, Joachim Low, nu stia ca jucatorul Mesut Ozil vrea sa se retraga din nationala, a declarat agentul antrenorului, informeaza Bild, potrivit news.ro."Selectionerul nu a fost informat inainte", a declarat Harun Arslan, impresarul lui Low. Low se afla in vacanta…