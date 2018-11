Lovituri de breaking news: decisiva, fatala, nucleara Bogatia de lucrari dedicate acestui fenomen ne dispenseaza de obligatia de a schita o anatomie a violentei de limbaj, dar nu ne impiedica sa constatam succesul nebun al unor constructii la moda in presa romaneasca actuala. In acord cu logica prinsa in vorba populara „tara arde, iar baba se piaptana", inramarea unor teme grave in cadrele unui discurs zeflemist si superficial nu face decat sa arunce in ridicol un continut informatio (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de savanti din China de la Hefei Institutes of Physical Science a anuntat saptamana aceasta ca reactorul EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) - un „soare artificial” proiectat pentru a imita procesul Soarelui de a...

- Teleormanleaks. Acesta ar putea fi motivul pentru care Liviu Dragnea și-a ieșit din minți în ultimele zile și nu s-a mai controlat în fața jurnaliștilor, colegilor și adversarilor! Se anunța bomba anului în materie de anchete jurmalistice!

- Coreea de Nord va relua activitatile in scopul dezvoltarii arsenalului nuclear in cazul in care Administratia de la Washington nu anuleaza sanctiunile impuse Phenianului, avertizeaza Ministerul nord-coreean de Externe.

- Statele Unite restrang exportul de tehnologie nucleara civila catre China, pentru a evita utilizarea acestei tehnologii in scopuri militare sau neautorizate, a anuntat joi Departamentul Energiei de la Washington, intr-un comunicat preluat de AFP si Reuters. "Statele Unite nu pot ignora implicatiile…

- Departamentul american al Justitiei a anuntat, joi, inculparea a sapte agenti ai serviciilor ruse acuzati de atacuri cibernetice impotriva Statelor Unite si tarilor aliate, vizand inclusiv o centrala atomica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul Educației, Valentin Popa, și-a anunțat joi demisia din funcție, la opt luni de la investirea in functie. Amtintim ca Valentin Popa se afla pe lista miniștrilor remaniabili, aparuta dupa CEx al PSD. De altfel, joi dimineata, el a si purtat o discuție decisiva cu presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Caz socant in Gorj! O judecatoare a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost batuta crunt chiar de sotul ei politist. Acesta a lovit-o puternic, de mai multe ori, in zona capului. Insa, chiar daca femeia nu a depus plangere impotriva lui, sefii politistului au decis sa-l cerceteze disciplinar.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Liviu Dragnea o spioneaza prin intermediul unor oameni plasați atat la Primarie, cat și la ea acasa. Firea a explicat ca Liviu Dragnea ii suna pe cei cu care se vede și ii amenința sa nu mai comploteze cu Gabriela Firea. Citește și: SURSE - Pe…