- Compania aeriana a fost amendata in urma unui atac cibernetic. Datele clientilor au inclus nume, adrese de e-mail, informatii despre cartea de credit, cum ar fi numerele cartilor de credit, datele de expirare si codul CVV de trei cifre gasit pe spatele cardurilor de credit.

- IAG, proprietarul British Airways (BA), a anuntat luni ca Oficiul de reglementare in domeniul datelor din Marea Britanie (ICO) intentioneaza sa impuna o amenda de 183,4 milioane de lire sterline (229,8 milioane de dolari), dupa furtul de anul trecut al datelor clientilor de pe site-ul operatorului aerian,…

- Milioane de locuitori ai Istanbulului au votat, duminica, in cadrul unui nou scrutin pentru primaria orasului, acesta avand rolul simbolic al unui referendum pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan si fiind un test pentru democratia Turciei.

- Iranul a anuntat luni ca a destructurat o vasta retea de spionaj cibernetic condusa de catre Agentia Centrala americana de Informatii (CIA) si a precizat ca spioni americani au foat arestati in mai multe tari, relateaza Reuters.”O retea de spionaj cibernetic dintre cele mai perfectionate,…

- Un tribunal din Germania a amendat Porsche AG cu 535 de milioane de euro (599 milioane de dolari) pentru ca nu si-a indeplinit obligatiile de supervizare in scandalul emisiilor (Dieselgate), transmite Reuters. Porsche Automobil Holding SE este cel mai mare acţionar al grupului german Volkswagen.…

- Procurorii din Stuttgart au spus ca departamentul de dezvoltare al companiei si-a neglijat obligatiile legale, ceea ce a condus, in cele din urma, la vanzarea de automobile diesel in Europa, precum si in alte regiuni, care nu respectau regulile privind nivelurile de poluare admise. Porsche,…

- Cu doua hipermarketuri deschise in 2019, Kaufland a ajuns la 122 de magazine in Romania, și intenționeaza sa deschida inca 10 magazine noi pe an in aproape toate regiunile țarii. Compania menține strategia de a deschide magazine in orașe de dimensiuni medii și mici, adaptandu-și formatele.„In…

- Un expert privind dreptul la viața privata din cadrul Organizației Națiunilor Unite va solicita Marii Britanii acces la fondatorul WikiLeaks, Julien Assange, pentru a investiga daca i-a fost incalcat dreptul la viața privata, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Lovitura pentru…