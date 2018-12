Lovitură traficului ilegal: comerțul cu fildeș, interzis Actuala lege aflata in vigoare in Olanda autorizeaza vanzarea fildesului brut, prezent in produse precum coltii de elefant, daca acele produse sunt insotite de un certificat din Uniunea Europeana ce atesta vechimea prezentei lor in spatiul UE si patrunderea lor in acest spatiu intre anii 1947 si 1990. 'Incepand de la 1 martie 2019 (...), vanzarea de fildes brut din si spre Olanda nu va mai fi posibila', a declarat ministrul olandez al Agriculturii, Carola Schouten. 'Aceasta masura a fost luata pentru ca, in cazul fildesului brut, este dificil sa faci diferenta intre fildesul vechi si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

