- "La Congresul PPE care va avea loc luna viitoare la Helsinki, UDMR il sustine pe Manfred Weber ca principal candidat la presedintia Comisiei Europene. In contextul intalnirii de la Strasbourg am subliniat: vrem o Transilvanie dezvoltata, o Europa puternica. Vrem o Uniune Europeana care nu este dezbinata,…

- UDMR il sustine pe Manfred Weber ca principal candidat la presedintia Comisiei Europene, la congresul PPE care va avea loc luna viitoare la Helsinki, a anuntat liderul Uniunii, Kelemen Hunor, aflat intr-o vizita la Strasbourg. "La Congresul PPE care va avea loc luna viitoare la Helsinki, UDMR il sustine…

- "Romania nu este cea a coruptilor pe care i-am vazut aseara la Strasbourg! Romania nu este a acestei adunari de europarlamentari cu punctaj venit de la Liviu Dragnea si a celor care au macelarit incontinuu justitia si care au intors armele impotriva cetatenilor pe 10 august. Romania este a oamenilor…

- Liviu Dragnea susține ca Viorica Dancila are susținerea sa totala, dupa ședința CEx în care a fost reconfirmat ca lider al PSD. Prima misiune esre sa faca remanierea, iar miniștrii care nu pot comunica vor pleca acasa.

- Comisia Europeana a propus, miercuri, renuntarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa in 2019, oferind statelor membre libertatea de a decide odata pentru totdeauna daca doresc sa aplice in mod permanent ora de vara sau de iarna. In discursul sau privind starea Uniunii, presedintele Jean-Claude…

- Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din cadrul Parlamentului European, a declarat marti, la Strasbourg, cu prilejul unei dezbateri privind situatia din Ungaria, ca in aceasta vara au existat demonstratii de masa nu la Budapesta, ci la Bucuresti."Am avut demonstratii…