- Ciprian Tatarusanu (33 de ani) traverseaza o perioada neagra in cariera sa de fotbalist! Transferat in aceasta vara de la FC Nantes la Olympique Lyon, portarul roman are probleme mari in Franta. Goalkeeper-ul a pierdut lupta pentru titularizare cu Anthony Lopes (28 de ani) si risca sa fie scos din circuitul…

- "In noaptea de 28 iulie, jandarmii tecuceni au fost nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare pentru oprirea acțiunii agresive a unui tanar, asupra oamenilor legii. Jandarmii au fost direcționați la o adresa din municipiul Tecuci unde era semnalat un scandal intre membrii unei familii. La fața…

- Jandarmii galațeni au folosit aseara armamentul din dotare, pentru imobilizarea unui tanar care i-a atacat cu un topor, potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Galati. Duminica seara, in jurul orei 22,30, un echipaj de jandarmerie aflat in misiune de ordine publica pe raza municipiului Tecuci…

- Premierul Viorica Dancila anunța ca Autostrada Comarnic-Brașov nu se va construi in parteneriat public-privat, ci va fi declarata in prima ședința CSAT de importanța naționala și va fi construita din fonduri guvernamentale.„Autostrada Comarnic - Brasov este in parteneriat public-privat, am…

- Numarul pacientilor care au decedat ca urmare a infectiei provocate de virusul denga intre lunile ianuarie si iunie a crescut cu 39% in comparatie cu cifra de 278 consemnata in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit informatiilor Departamentului de Sanatate. Totodata, departamentul a inregistrat…

- PSD transmite prin intermediul unui comunicat oficial ca termenul propus de președintele Klaus Iohannis pentru organizarea referendumului de revizuire a Constituției și anume odata cu alegerile prezidențiale, este mult prea lung. PSD arata ca acest referendum va fi organizat in toamna, adica inainte…

- Muzeele din Romania, in special cele aflate in subordinea Ministerului Culturii și Identitații, alaturi de celelalte instituții publice de cultura de sub autoritatea Ministerului, au fost aduse, intr-un interval foarte scurt de timp, in cea mai grava criza financiara din ultimele doua decenii. Mai intai,…

- Internaționalul roman și fostul jucator „stegar” Alex Chipciu va fi prezent marți seara pe stadionul „Silviu Ploeșteanu” din Brașov pentru a da la ora 20:30 lovitura onorifica de start a meciului test SR Brașov – FCSB. Biletele, care costa 15 lei la T2 si T1, sunt disponibile pe iabilet.ro .Reintalnirea…