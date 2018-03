Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie scapa de arest, dupa ce magistrații Curții de Apel București au respins definitiv, joi, solicitarea DNA. Procurorii anticorupție au cerut inlocuirea masurii de control judiciar cu cea de arest preventiv in cazul fostului primar al Sectorului 5. Curtea de Apel București a respins contestația…

- Finantatorul FCSB Gigi Becali a fost obligat de Curtea de Apel Bucuresti la plata unor despagubiri in valoare de 30.000 de euro, in urma procesului intentat de juristul clubului CSA Steaua, Florin Talpan. Decizia nu este definitiva.Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul formulat de Becali…

- Lovitura dura pentru Directia Nationala Anticoruptie, chiar din partea judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti. Magistratii au publicat motivarea devastatoare a deciziei de achitare data la 1 noiembrie 2017, in dosarul ginerelui lui Traian Basescu. Radu Pricop fusese trimis in judecata de procurorii…

- Judecatorii ieseni au luat o decizie in premiera in cursul zilei de miercuri, 14 martie, intr-un dosar privind un accident rutier soldat cu doi morti. Desi prima instanta stabilise ca soferul vinovat poate fi tras la raspundere pentru ucidere din culpa si l-a condamnat la 8 ani si 3 luni de inchisoare,…

- Fostul deputat UDMR Marko Attila, condamnat definitiv la 3 ani inchisoare cu suspendare in 2014, a primit și o sentina intr-un nou dosar aflat pe rolul Curții de Apel București. In noiembrie 2014, fostul deputat UDMR Marko Attila a fost condamnat de Curtea de Apel Ploiești la 3 ani inchisoare cu suspendare…

- Fostul impresar Ioan Becali a cerut Judecatoriei Slobozia eliberarea conditionata, urmand ca solicitarea sa se discute luni. Cererea de eliberare vine la doar doua saptamani dupa ce acesta a revenit in spatele gratiilor, fiind condamnat la trei ani de inchisoare dupa ce a mituit-o pe judecatoarea Geanina…

- Site-ul FRF anunța ca astazi Curtea de Apel București a admis solicitarea Federației cu privire la obligarea Ministerului Tineretului și Sportului, iar in aceste condiții Ionuț Lupescu nu ar putea candida la șefia FRF. ...

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins, joi, ca neintemeiata, cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, care executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva…

- In ultimii ani treburile merg cam anapoda la ANAF. La aceasta au contribuit si desele modificari ale Codului fiscal, parca prea multe in ultimii ani. De cele mai multe ori, functionarii institutiei nici nu apuca sa se documenteze in aplicarea unei legi ca ea este modificata sau abrogata. Mai mult,…

- In ziua in care cei doi grei din fotbal au aflat ca trebuie sa se intoarca la inchisoare, Lucian Becali a fost surprins de paparazzii intr-un mall din Capitala, scrie spynews.ro. Insotit de un prieten, acesta a mers la o cafenea de fite amplasata in centrul comercial. Citeste si LAZIO FCSB…

- Condamnarea fraților Becali și a judecatoarei Geanina Terceanu a reprezentat șocul zilei, marți! Decizia a fost comentata și de Miron Cozma, care a spus despre condamnarea fraților Becali ca "au luat atat din cauza judecatoarei".In dosarul ”Mita pentru judecatoare”, Ioan Becali a primit o…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au condamnat-o, marti, pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, actualmente Teodorovici, la 7 ani de inchisoare pentru luare de mita, aceasta fiind acuzata ca ar fi luat in transe 220.000 de euro de la fratii Becali si Cristian Borcea pentru a-i achita…

- Prima reacție a lui Ioan Becali dupa decizia de azi in cazul ”Mita pentru judecatoare!”. Ce intenționeaza sa ceara fostul impresar. Ioan Becali a primit 7 ani și 4 luni cu executare in acest dosar. Ioan Becali a participat la mituirea judecatoarei Gianina Terceanu pentru a scapa „basma curata” din „Dosarul…

- Cristi Borcea a decis sa revina in fotbal imediat ce va fi liberat din inchisoare. El doreste sa se intoarca in actionariatul lui Dinamo, alaturi de Nicolae Badea, cel care se afla intr-un litigiu cu Ionut Negoita, actualul patron al trupei din Soseaua Stefan cel Mare. Fratii Becali se intorc…

- Fostul impresar Ioan Becali s-a predat marti seara la Politia din Slobozia, iar Victor Becali s-a predat la Politia Ilfov, au declarat pentru AGERPRES surse din IGPR. Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar…

- Miron Cozma, despre condamnarea fraților Becali: ”Au luat atat din cauza judecatoarei!”. In dosarul ”Mita pentru judecatoare”, Ioan Becali a primit o condamnare de 7 ani și 4 luni de inchisoare, iar fratele sau, Victor, a fost condamnat la 5 ani și 8 luni de inchisoare, pentru dare de mita. In schimb,…

- Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt acuzati ca au mituit-o pe fosta judecatoare Geanina Terceanu.

- Gigi Becali este optimist in ceea ce privește destinul verilor sai: "O sa iasa repede. Victor o sa faca o luna de inchisoare, apoi liberare condiționata" ”Ce sa zic? O sa iasa repede. Victor o sa faca o luna de inchisoare, apoi liberare condiționata. A facut fracția de doua treimi din pedeapsa. Giovani,…

- Serghei Mizil considera ca este o nedreptate ceea ce se intampla, Cristi Borcea nefiind implicat in dosarul "Mita pentru judecatoare" in care fosta judecatoarea Geanina Terceanu a fost condamnata pentru ca a luat mita pentru a dispune achitarea inculpaților in Dosarul Transferurilor din fotbal.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au dat verdictul in dosarul "Mita pentru judecatoare" in care fosta judecatoarea Geanina Terceanu a fost condamnata la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare pentru ca a luat mita pentru a dispune achitarea inculpaților in "Dosarul Transferurilor…

- Magistrații Curții Supreme au pronunțat, miercuri, sentința definitiva in dosarul in care fosta judecatoare Geanina Terceanu a fost acuzata ca ar fi primit 200.000 de euro mita pentru a dispune achitarea inculpaților in dosarul “Transferuri in fotbal”. Astfel, potrivit judecatorilor ICCJ, fosta judecatoare…

- Curtea de Apel Alba Iulia a discutat marti, 20 februarie, situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare.

- Cristi Borcea, Ioan și Victor Becali afla marți ce pedepse primesc in dosarul ”Mita pentru judecatoare”. Borcea și frații Becali sunt acuzați ca i-au dat fostei judecatoare Geanina Terceanu aproximativ 200.000 de euro, pentru a primi pedepse mai mici in dosarul transferurilor de jucatori. Decizia Inaltei…

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in procesul in care organizatia nonguvernamentala "Asociația Cultural-Universala Mihai Eminescu" il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca nu formulat niciun raspuns la cererea ca Ministerului de Externe sa ii fie transmise propuneri pentru acordarea de "sprijin…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai ...

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- Curtea de Apel Bucuresti a dat miercuri primele sentinte in dosarul retrocedarilor de la ANRP. Fostul sef ANI, Horia Georgescu, si avocata Ingrid Mocanu au fost condamnati la cate 4 ani de inchisoare. Decizia nu este definitiva.

- Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul ANRP. Decizia nu este definitiva. -continua-

- Judecatorii de la Curtea de Arbitraj pentru Sport (CAS) au anuntat, vineri, ca au respins 47 de apeluri din partea sportivilor si antrenorilor rusi pentru a participa la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang.

- Și prin intermediul instantei, Pandurii isi ia adio de la revenirea in Liga I, asta dupa ce, zilele trecute, gruparea de fotbal gorjeana a primit un raspuns negativ din partea Curtii de Apel Bucuresti, care și-a declinat competența in procesul intentat de clubul din Targu Jiu, contra FRF.…

- Nepotul ex-președintele Traian Basescu, Dragoș Basescu, a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influența. Decizia definitiva a fost luata de Curtea de Apel București. Inițial, Dragoș Basescu primise doi ani și șase luni de inchisoare cu executare, insa procurorii…

- Gigi Becali a dezvaluit ce urmeaza sa faca Cristi Borcea, care este și finul sau, imediat dupa ce va fi eliberat din inchisoare. Cristi Borcea, care a avut permisie speciala de Craciun , este condamnat in „Dosarul Transferurilor”. Cristi Borcea, care are un baiețel cu fostul model Valentina Pelinel…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București au dat inainte de Craciun un verdict deloc favorabil clubului Pandurii in procesul cu Federația Romana de Fotbal. „Respinge actiunea in anulare ca tardiva. Cu recurs in 30...