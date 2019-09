Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca a discutat la Washington cu omologul sau american Donald Trump despre „o prezența militara consistenta a Statelor Unite in Romania”. Klaus Iohannis a facut aceasta afirmație la Palatul Cotroceni, in cadrul intalnirii cu sefii de misiuni si consulii generali,…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți, la Washington, D.C., o declarație de presa, la finalul vizitei in Statele Unite ale Americii. Iata transcrierea declarației de presa, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale: „Am avut astazi o intalnire excelenta, la Casa Alba, cu Președintele…

- Donald Trump și Klaus Iohannis au bifat in discuțiile lor și problema vizelor pentru romanii care vor sa viziteze SUA. „Este o chestiune la care ne gandim”, a spus presedintele american cu privire la acest subiect. Ideea este susținuta și de comunicatului publicat marți seara de Casa Alba, care precizeaza…

- Președintele american Donald Trump a declarat, la scurt timp dupa ce l-a primit la Casa Alba pe președintele Klaus Iohannis, ca SUA au o relație buna cu Romania, iar in America traiește o comunitate mare de romani, care este apreciata.Președintele american a fost intrebat și cu privire la…

- Prestigiosul cotidian Washington Post remarca, înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Klaus Iohannis, strategia liderului de la Casa Alba de a se întâlni cu șefii statelor din Europa Centrala și de Est, și de

- Cu doua luni inainte de campania pentru prezidentiale, Klaus Iohannis va fi primit la Casa Alba de Donald Trump. Vor fi trei mari teme pe agenda discutiilor: problema vizelor, investitiile SUA in Marea Neagra, franate de PSD, si prezenta militarilor americani in Romania.

- Cu doua luni inainte de campania pentru prezidentiale, Klaus Iohannis va fi primit la Casa Alba de Donald Trump. Vor fi trei mari teme pe agenda discutiilor: problema vizelor, investitiile SUA in Marea Neagra, franate de PSD, si prezenta militarilor americani in Romania. „Se va face un pas in fata pentru…

- Cu doua luni inainte de campania pentru prezidentiale, Klaus Iohannis va fi primit la Casa Alba de Donald Trump. Vor fi trei mari teme pe agenda discutiilor: problema vizelor, investitiile SUA in Marea Neagra, franate de PSD, si prezenta militarilor americani in Romania. „Se va face un pas in fata pentru…