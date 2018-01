Stiri pe aceeasi tema

- OLAF, Oficiul European de Lupta Antifrauda, a precizat in aceasta saptamana pentru The Wall Street Journal ca a finalizat o investigatie de doi ani care il incrimineaza pe ginerele lui Viktor Orban, premierul Ungariei.

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) recomanda ca autoritatile din Ungaria sa ia masuri judiciare in legatura cu "nereguli grave" in proiecte desfasurate de o companie controlata in trecut de ginerele premierului ungar Viktor Orban, a precizat agentia pentru The Wall Street Journal (WSJ).…

- India a lansat cu succes 31 de sateliti, vineri, in cadrul unei singure misiuni, cu ajutorul unei rachete din gama Polar Launch Satellite Vehicle (PSLV), care a decolat de la baza spatiala Sriharikota din sudul tarii, au anuntat oficialii indieni, citati de Xinhua. Printre acestia se afla…

- Ministrul Carmen Dan nu vrea sa comenteze acuzatiile aduse ei de premier Ministrul de interne, Carmen Dan. Foto: Arhiva . Ministrul de interne, Carmen Dan, a refuzat sa comenteze acuzatiile pe cere i le-a adus de premierul Mihai Tudose. Ea a spus doar ca va da lamuriri cât de curând…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti sustine ca nu se verifica acuzatia procurorilor DIICOT privind transferul ilegal al unui aparat performant de la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca la clinica privata a lui Mihai Lucan, iar acel aparat ar apartine de fapt medicului.Informatia…

- Gigantul american Uber, care este prezent si in Romania de aproximativ doi ani, a fost acuzat ca opereaza o echipa specializata in furtul de secrete comerciale, care ar fi ajutat compania sa evite controlul autoritatilor, conform afirmatiilor unui fost angajat, potrivit The Wall Street Journal.…

- Actorul Alexandru Arsinel, care in 2013 a fost supus unei operatii de transplant de catre medicul Mihai Lucan, spune ca nu crede acuzatiile de tentativa de omor care i se aduc doctorului, catalogand drept „oribil” ceea ce i se intampla fostului sef al Institutului de Urologie din Cluj.

- Procurorii DNA Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a fostului director general economic in Ministerul Mediului Georgeta Ionescu (fosta Munteanu), in prezent avand aceeasi functie in Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, pentru luare de mita si trafic de influenta, precum…

- Confruntata de jurnalisti cu acuzatiile care li se aduc autoritatilor dupa crima de la metrou, ministrul de Interne Carmen Dan a fost destul de evaziva si a incercat sa evite un raspuns. S-a limitat, in prima instanta, in a marturisi ziaristilor ca Politia Capitalei va emite un comunicat...lamuritor.Citeste…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a reacționat dur, luni pe contul sau de Facebook, la acuzațiile facute de fostul ministru Vlad Voiculescu, dupa moartea unei paciente cu imunodeficiența primara la spitalul județean Alba.

- „Profesia de medic este o profesie nobila. Am noroc sa am alaturi un sot care ma intelege si o fetita care vrea sa imi calce pe urme”. Asta spune un suflet de femeie care isi dedica fiecare ora de munca pentru a-i salva pe cei care au nevoie, cel mai mult, de ajutor. Femeia care nu are voie sa greseasca,…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a dat publicitatii, in 13 noiembrie, un comunicat pe tema punerii sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA pentru frauda cu fonduri europene, mentionand ca DNA a subliniat rolul OLAF.

- Seful Executivului a fost intrebat de jurnalisti, la Parlament, daca are incredere in aceasta institutie europeana. 'Dumnezeule, asta chiar e intrebare, nu? Da, eu am incredere in OLAF', a afirmat premierul. Referindu-se la impozitul 'zero' pentru salariile de sub 2.000 de lei, Mihai Tudose…

- Intrebat daca are incredere in OLAF, Mihai Tudose a replicat: "Dumnezeule, asta chiar e o intrebare, nu? Da, eu am incredere in OLAF". Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a dat publicitatii, in 13 noiembrie, un comunicat pe tema punerii sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA pentru frauda…

- Intrebat daca are incredere in OLAF, Mihai Tudose a replicat: ”Dumnezeule, asta chiar e o intrebare, nu? Da, eu am incredere in OLAF”. Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a dat publicitatii, in 13 noiembrie, un comunicat pe tema punerii sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca are incredere in Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF). Șeful Executivului a fost întrebat de jurnaliști la Parlament daca are încredere în aceasta instituție europeana. "Dumnezeule, asta chiar…

- Planul rosu de interventie s-a declansat la Spitalul CF din Constanta in urma unui incendiu puternic. Zeci de pompieri si cadre medicale au intervenit, astazi, pentru a stinge flacarile si pentru a salva pacientii care se aflau captivi in unitatea medicala invaluita de flacari si fum. Nu a fost o situatie…

- Edilul Curticiului riposteaza dupa ce consilierul judetean PSD Marius Sulincean a afirmat ca Primaria Curtici cheltuie 11.000 Euro pentru fiecare statie de autobuz care se construieste. „Stimate domnule consilier Sulincean, imi pare rau pentru derapajul dumneavoastra, manifestat printr-o falsa…

- Deputații USR poarta, joi, in timpul dezbaterii moțiunii de cenzura, banderole albe cu doua dungi negre, care simbolizeaza "statul paralel", liderul USR, Dan Barna, apreciind ca actual Guvern este "chiar mai toxic" decat cel condus de Sorin Grindeanu.

- Acesta este anuntul celor de la OLAF care-l poate 'darama' pur si simplu pe seful PSD, Liviu Dragnea. Cei de la Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) transmit cateva date despre ancheta penala ce vizeaza Tel Drum, ancheta desfașurata acum de DNA și in care procurorii pun sechestru pe averea…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a transmis, la solicitarea Digi24, cateva date despre ancheta penala ce vizeaza Tel Drum, ancheta desfașurata acum de DNA și in care procurorii pun sechestru pe averea...

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a transmis, la solicitarea Digi24, cateva date despre ancheta penala ce vizeaza Tel Drum, ancheta desfașurata acum de DNA și in care procurorii pun sechestru pe averea inculpaților.

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a transmis, la solicitarea Digi24, cateva date despre ancheta penala ce vizeaza Tel Drum, ancheta desfașurata acum de DNA și in care procurorii pun...

- Victor Ponta a reacționat, miercuri seara, in emisiunea Romania 9, difuzata pe TVR, la remarca lui Liviu Dragnea potrivit careia Lucian Pahontu, șeful SPP este „postasul de serviciu de la Cotroceni”.

- "Aparitia OLAF ( Oficiul European de Lupta Antifrauda) in dosarul “Teldrum” reprezinta in mod clar inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea si “Cartel” pe care il conduce inca din 2001 / dar membrii si liderii PSD care nu au fost inca definitiv corupti si compromisi au o mare sansa sa elibereze…

- Presa externa trateaza pe larg subiectul noului dosar DNA pe numele lui Liviu Dragnea, descris ca un lider foarte puternic din Romania, care conduce din umbra Guvernul si are de gand sa relaxeze Legile Justitiei intr-o tara macinata de coruptie. Agentia Reuters transmite ca procurorii anticoruptie…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a fost condus, pana in octombrie anul acesta, de Giovanni Kessler, un fost procuror italian anti-mafia, anchetat anul trecut pentru interceptari ilegale și lasat fara imunitate de Comisia Europeana. Kessler a fost acuzat ca a deschis inutil peste 400 de…

- Postarea integrala a fostului premier, mai jos: Aparitia OLAF ( Oficiul European de Lupta Antifrauda) in dosarul “Teldrum” reprezinta in mod clar inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea si “Cartel” pe care il conduce inca din 2001 / dar membrii si liderii PSD care nu au fost inca definitiv corupti…

- Iata mesajul publicat de catre Victor Ponta in aceasta dimineața: ”Aparitia OLAF ( Oficiul European de Lupta Antifrauda) in dosarul "Teldrum" reprezinta in mod clar inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea si "Cartel" pe care il conduce inca din 2001 / dar membrii si liderii PSD care nu…

- Fostul premier Victor Ponta anunța marți „inceputul sfarșitului” pentru liderul PSD, dupa ce DNA a dechis un nou dosar pe numele lui Liviu Dragnea pe baza unor informații de la Oficiul european de Lupta Antifrauda (OLAF). Fostul premier susține ca implicarea OLAF in dosarul TelDrum este „esențiala”…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a fost condus, pana in octombrie anul acesta, de Giovanni Kessler – un fost procuror italian anti-mafia -, anchetat anul trecut pentru interceptari ilegale și lasat fara imunitate de Comisia Europeana. Kessler a fost acuzat ca a deschis inutil peste 400 de…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a dat publicitatii luni un comunicat pe tema punerii sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA pentru frauda cu fonduri europene, mentionand ca DNA a subliniat rolul OLAF, si amintind ca Oficiul a recomandat recuperarea fondurilor in acest caz si inceperea…

- Oficial European de Lupta Antifrauda (OLAF) a confirmat printr-un comunicat de presa dat luni, chiar in timpul declarației facute de Liviu Dragnea, sesizarea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) in cel de-al treilea dosar al președintelui PSD, ca urmare a unei investigații proprii, prin care recomanda…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda a salutat, luni, ancheta DNA care vizeaza firma TelDrum. Instituția europeana este cea care a recomandat recuperarea fondurilor europene în acest caz și anchetarea suspecților.

- Percheziții intr-un dosar cu un prejudiciu uriaș. Procurorii DIICOT si politistii de la Combaterea Criminalitatii Economice au participat marti la 14 perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale din Bucuresti, Ilfov si Teleorman. Misiunea a avut ca scop destructurarea unei grupari…

- Prezumtivul scandal legat de declaratiile colonelului Paraschiv a fost foarte repede acoperit de declaratiile presedintelui Klaus Iohannis referitoare la presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Primul om in stat afirma despre cel de-al doilea om in stat ca este „putin obsedat”. Cel de-al doilea…

- Federația Romana de Box a ținut sa reacționeze printr-un drept la replica, pe care il publicam integral mai jos, in urma dezvaluirilor din investigația publicata azi de Gazeta Sporturilor. Ancheta GSP poate fi citita aici. "Drept la replica Federatia Romana de Box este consternata sa vada ca la fiecare…

- Posta Romana, sub conducerea interimara a Elenei Petrascu, a reactionat marti la acuzatiile aduse saptamana trecuta de fostul director general interimar, Andrei Stanescu, legate de beneficiile pe care le-ar avea liderul de sindicat Matei Bratianu si fiii acestuia in companie, in ciuda procesului de…

- Dezvaluirile succesive din „National” privind nenumaratele „bube” de la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” au dus la schimbarea din functii a mai multor echipe manageriale. Astfel ca multi studenti si parintii acestora spera sa avem aceasi „mana buna” si acum, cand, din nou, situatia nu este…

- Operațiunea trupelor ruse de menținere a pacii pe teritoriul regiunii transnistrene este una de succes și pe deplin justificata. Despre aceasta a anunțat astazi președintele Sovietului Suprem a regiunii nerecunoscute, Alexandr Șerba. „Contingentul pacificator de pe teritoriul trupelor ruse ce staționeaza…

- O comisie de ancheta urmeaza sa analizeze decizia Administratiei Obama de a aproba preluarea a grupului minier canadian Uranium One catre o companie de stat din Rusia, informeaza site-ul postului BBC News. Uranium One, care detinea o cincime de rezervele de uraniu din SUA, a fost preluata…

- Un ex-ofițer de contrainformații militare, fostul colonel Doru Paraschiv, a declarat, intr-un interviu pentru Cotidianul, ca realegerea lui Traian Basescu n-a fost doar un eveniment electoral, susținand ca Armata a fost amestecata in alegerile din 2009, iar softul folosit la numararea voturilor a…

- Unul dintre cei mai cunoscuți artiști hip-hop din Romania, Calin Ionescu (aka Rimaru), de la trupa R.A.C.L.A., este acuzat de harțuire și abuz. Rimaru lucreaza și in industria publicitara, iar numeroase femei care l-au cunoscut in acest mediu scriu ca acesta le-a jignit, agresat și intimidat dupa ce…

- Scandal urias la o institutie publica din Iasi. Revoltati de modul in care sunt cheltuitibanii publici, angajatii Administratiei Bazinale de Apa Prut Barlad si-au turnat sefii, despre care au dezvaluit modul in care fraudeaza proiectele derulate pe fonduri europene. Muncitorii inscrisi in Sindicatul…