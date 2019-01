Vine gerul in Maramures. Afla de cand

Vremea ramane si astazi in general inchisa. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse, mai ales in cursul zilei, vor cadea precipitatii sub forma de ninsoare. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari temporare, iar in zona montana inalta va viscoli ninsoarea, anunta Prefectura Maramures. Temperaturile maxime vor fi… [citeste mai departe]