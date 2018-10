Lovitura primită de Liviu Dragnea într-unul din dosarele GRELE! El a mai spus ca va contesta si decizia prin care formarea unor noi complete a fost amanata pana in 2019, dupa ce plangerea sa prealabila pe aceleasi teme a fost respinsa de Inalta Curte de Casatie si Justitie. El spune ca apreciaza „imaginatia interpretativa” a instantei, dar este de parere ca argumentele instantei nu se sustin juridic, relateaza news.ro . “Am inaintat la dosar, in numele clientei mele din asa zisul dosar Bombonica, o exceptie privind nelegala compunere a completului de judecata P1 al ICCJ. Urmeaza sa depun actiunea administrativa in anularea hotararilor colegiului de conducere,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a contestat la Curtea de Apel Bucuresti decizia Colegiului de conducere al Inaltei Curti in cazul constituirii completului de 5 judecatori care judeca apelul impotriva sentintei sale de condamnare, scrie Ziare.com .

- Dupa ce Guvernul a sesizat Curtea Constitutionala pentru un conflict juridic intre Parlament si ICCJ, cu privire la compunerea completurilor de 5 judecatori, Liviu Dragnea face un demers si in contencios administrativ. Liderul PSD a atacat la Curtea de Apel Bucuresti hotararea Colegiului de Conducere…

- Liviu Dragnea a deschis un proces civil la finalul saptamanii trecute la Curtea de Apel București impotriva Instanței supreme și a Colegiului de conducere de la Inalta Curte de Casație și Justiție. Este vorba de compunerea completurilor de 5 judecatori. Liderul PSD considera ca legea ar trebui aplicata…

- Dupa ce Guvernul a sesizat Curtea Constitutionala pentru un conflict juridic intre Parlament si ICCJ, cu privire la compunerea completurilor de 5 judecatori, Liviu Dragnea face un demers si in contencios administrativ.Liderul PSD a atacat la Curtea de Apel Bucuresti hotararea Colegiului de…

- Calin Popescu Tariceanu a spus ca este dreptul premierului sa sesizare CCR in legatura cu neaplicarea unor prevederi de catre o institutie a statului, in acest caz fiind vorba despre Inalta Curte de Casatie si Justitie. "Din cate stiu, exista o problema foarte serioasa legata de neaplicarea…

- Sesizarea CCR vine in contextul controversei pe Completele de judecata de la ICCJ. Vizate sunt Completele de cinci de la ICCJ. Colegiul de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a decis, la inceputul lunii septembrie, sa nu aplice noile prevederi ale Legii 304/2004, in privinta…

- „Nu prea mai am asteptari de la acest recurs. Adica nu mai am incredere ca, cel putin in ceea ce ma priveste, si nu numai, ca justitia este oarba, dupa ce am primit a doua condamnare fara nicio proba. Sa spui ca nu sunt probe si sa fii condamnat pe baza unui studiu sociologic, sa trimiti in inchisoare…

- Cristina Tarcea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, i-a raspuns marți liderului PSD Liviu Dragnea dupa ce acesta a acuzat-o saptamâna trecuta ca nu respecta legea la Înalta Curte, cu referire la completele de cinci judecatori, unul