- Intalnirea dintre Viorica Dancila și vicepreședintele SUA, Mike Pence, a fost anulata. Surse Antena 3 spun ca exista totusi sanse ca intalnirea sa fie reprogramata, insa posibilitatea este una foarte mica. Nu exista o explicatie clara a acestei amanari. Vizita a fost anuntata de mult timp…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat sambata, la Alba Iulia, ca, in cadrul vizitei pe care o va efectua in Statele Unite ale Americii, saptamana viitoare va avea o intrevedere cu vicepresedintele Mike Pence.

- Premierul Viorica Dancila a precizat sambata ca in cadrul vizitei pe care o va efectua in Statele Unite ale Americii saptamana viitoare va avea o intrevedere cu vicepresedintele Mike Pence si va participa la o reuniune privind combaterea terorismului. "Pentru noi, parteneriatul strategic cu SUA reprezinta…

- Dupa ce secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri in Arabia Saudita ca atacurile care au vizat rafinarii saudite, atribuite de Washington Teheranului, reprezinta un "act de razboi", Mohammad Javad Zarif a atras atentia ca un eventual atac asupra Iranului va avea consecinte grave.…

- Donald Trump l-a trimis pe secretarul sau de Stat Mike Pompeo la Jeddah, sa discute despre raspunsul la atacurile vizand instalatii petroliere saudite, in contextul in care Statele Unite sunt convinse ca acestea au fost lansate din Iran - cu rachete de croaziera, relateaza AFP potrivit news.roPompeo…

- Inainte sa-l primeasca pe Klaus Iohannis, Donald Trump ia pranzul cu Mike Pence, care s-a mai vazut cu președintele roman in februarie. Vicepreședintele american a avut o intalnire cu președintele roman, in luna februarie, in cadrul Conferinței pentru Securitate de la Munchen. Tema principala a discuției…

- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian afirma ca premierul Viorica Dancila a absentat de la intalnirea cu liderii ALDE pe tema colaborarii la guvernare, spunand ca asteapta ca la urmatoarea intalnire, care ar urma sa aiba loc cel mai probabil miercuri, Dancila sa spuna care e optiunea sa in privinta…

- Vicepresedintele american Mike Pence a anuntat joi ca Statele Unite urmeaza sa exercite presiuni asupra Coreei de Nord sa respecte libertatea religioasa, in pofida faptului ca cele doua tari se concentreaza in principal asupra problemei ”denuclearizarii”, relateaza news.ro.Citește și: Gabriela…