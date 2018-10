Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a pronuntat sentinta definitiva in dosarul in care deputatul Laurentiu Nistor, presedintele filialei judetene PSD Hunedoara, a contestat decizia prin care Agentia Nationala de Integritate a constatat ca s-a aflat in conflict de interese administrativ, angajandu-si…

- Președintele Organizației Județene a PSD Hunedoara, deputatul Laurențiu Nistor, a pierdut definitiv procesul pe care îl avea cu Agenția Naționala de Integritate (ANI) și în care era acuzat de conflict de interese administrative. Acum i se cere demisia.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei s au pronuntat in dosarul in care Dorel Cosmin Andreica a incercat sa anuleze un raport al Agentiei Nationale de Integritate.Pe data de 12 august 2013, Agentia Nationala de Integritate a anuntat ca a "constatat faptul ca ANDREICA DOREL…

- Primarul Pitestiului Cornel Ionica a pierdut procesul la Ȋnalta Curtea de Casatie si Justitie, informeaza institutiilestatului.ro. Procesul a avut loc vineri, 28 septembrie. Sentinta este definitiva. Edilul este incompatibil.Respingere recurs - Nefondat Detalii solutie: decizia nr. 3051/28.09.2018…

- Primarul Pitestiului, Cornel Ionica (PSD), a sustinut o conferinta de presa dupa ce a pierdut definitiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). ANI l-a gasit in 2016 in conflict de interese pe primarul Pitestiului, insa acesta a constatat in instanta…

- Dupa ce, in urma cu doua zile, Inalta Curte a judecat procesul pe care ANI i l-a intentat pentru incompatibilitate si l-a gasit vinovat. Cornel Ionica, a facut mai multe precizari in ce priveste situatia sa juridica si continuarea mandatului de primar al Pitestiului. Instanta a constatat, nu a spus…

- Primarul Pitestiului, Cornel Ionica (PSD), a pierdut definitiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). ANI l-a gasit in 2016 in conflict de interese pe primarul Pitestiului, insa acesta a constatat in instanta raportul inspectorilor de integritate.

- Primarul comunei Lupșa, Danuț Barzan (PSD), a pierdut definitiv procesul civil prin care a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate, din noiembrie 2015. Inalta Curte de Casație și Justiție a respins in 17 septembrie 2018 recursul primarului, astfel incat acesta ar urma sa iși piarda mandatul.…