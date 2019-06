Ungaria a castigat o disputa in justitie cu organismele europene de reglementare cu privire la taxa pe publicitate, o noua lovitura pe care o primeste comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, in lupta sa impotriva statelor membre care in opinia sa ofera avantaje incorecte anumitor companii, transmite Bloomberg.

In anul 2016 premierul ungar Viktor Orban a introdus o super-taxa pe publicitate de 50% in cazul companiilor de media ale caror venituri anuale din publicitate sunt mai mari de 65 de milioane de euro. In luna noiembrie 2016, Comisia Europeana a apreciat ca taxa…