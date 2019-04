Lovitură pentru Uber. Decizie şoc: şoferii, obligaţi să aibă licenţă de taxi Soferi de taxi din Polonia au organizat mai multe proteste in care au cerut aceleasi reguli pentru ei si pentru soferii firmelor de transport de tipul Uber, care au devenit foarte populare in orasele din Polonia spre nemultumirea soferilor de taxi autorizati care sustin ca cei de la Uber au scazut preturile pe piata. Soferii de taxi intentioneaza sa organizeze noi proteste la Varsovia in cursul saptamanii viitoare.



Daca noua lege, care impune reguli mai stricte pentru companiile de transport de tipul Uber, va trece de Parlamentul de la Varsovia, ar urma sa intre in vigoare la inceputul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

