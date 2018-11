Michael Cohen s-a prezentat in mod surprinzator joi la o instanta din Manhattan (New York) si a pledat vinovat in cadrul unui acord cu echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza ingerintele ruse in scrutinul prezidential din 2016 si presupusele contacte cu Moscova ale echipei de campanie electorala a lui Donald Trump.

Michael Cohen a recunoscut ca a facut declaratii false in cursul audierilor in Congresul Statelor Unite, scrie mediafax.ro.

In septembrie 2017, Michael Cohen a vorbit in Comisia pentru Informatii din Senatul SUA despre proiectul imobiliar numit…