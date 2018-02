Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md.

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut o…

- "Condamn in cel mai categoric mod initiativa crearii unui batalion militarizat mixt moldo-romanesc. Acest lucru reprezinta inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale. Am convingerea ca orice tentative de a crea careva…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a condamnat, miercuri, initiativa crearii unui batalion militarizat mixt moldo-romanesc, dupa ce ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, s-a declarat in favoarea acestui demers.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- La invitatia ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, marti, 6 februarie, incepand cu ora 8.30, va avea loc, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti, o intalnire a psihologilor incadrati in structurile de asistenta psihologica ale Armatei Romaniei, informeaza MAPN. La activitate, alaturi…

- Cooperarea militara bilaterala romano-moldoveneasca, consolidarea securitatii regionale, precum si relatiile de cooperare ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au fost printre temele abordate in cadrul intalnirii, la Chisinau, dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, informeaza un comunicat MApN. Pe parcursul acestei vizite, va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul…

- Ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, vine astazi intr-o vizita oficiala in Moldova la invitatia omologului sau de la Chisinau, Eugen Sturza. Este prima vizita in Moldova a unui ministru din noul executiv de la București.

- "Interesele de securitate ale Romaniei la Marea Neagra sunt aparate de oameni foarte valorosi, cu pasiune si vocatie pentru profesia lor. Am vazut echipe sudate si eficiente, in care fiecare om isi cunoaste rolul si isi indeplineste precis sarcinile", a scris sambata ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Igor Dodon este indignat ca mai multe primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, iar autoritatile nu intreprind nimic pentru a contracara aceste actiuni pe care seful statului le califica drept neconstitutionale. Presedintele a subliniat ca a sesizat Procuratura…

- Deputatul PSRM Grigore Novac a sesizat Serviciul de Informații și Securitate (SIS) pe marginea declarației de unire semnate de consiliul local al comunelor Parcova și Fintina Alba, raionul Edineț, informeaza NOI.md. Novac a subliniat ca toate aceste acțiuni cad sub incidența Codului penal al Republicii…

- Mihai Fifor, ministrul propus al Apararii, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Forțelor Navale cu un submarin produs intr-un șantier romanesc.

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Evaluarea activitatii politistilor de Imigrari din Vrancea in anul 2017 In cursul anului 2017, politistii Serviciul pentru Imigrari al judetului Vrancea au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 706 persoane, dintre care 458 din state terte si…

- Dupa ce presedintia de la Chisinau a cerut Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) sa anuleze evenimentele culturale preconizate sa aiba loc cu ocazia Centenarului Unirii, iar responsabilii de aceste manifestatii sa fie trasi la raspundere, Partidul National Liberal (PNL) din Republica Moldova…

- Maxim Levedinschi, consilierul pe probleme juridice si relatii institutionale al presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni - 10-12 km de Chisinau - printr-o dispozitie a liderilor locali anul 2018…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri seara ca nu deputatii socialisti sunt de vina ca nu au renuntat inca la cetatenia romana, ci Bucurestiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renuntare la cetatenie, relateaza Independent.md si Deschide.md.…

- Maxim Levedinschi, consilierul pe probleme juridice si relatii institutionale al presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate de la Chișinau in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni - 10-12 km de Chisinau - printr-o dispozitie a liderilor locali,…

- Presedintia Republici Moldova, asigurata de Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni , aflat la 12 km de Chisinau, printr-o dispozitie a liderilor locali anul 2018 a fost declarat “Anul Centenarului Unirii”.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. onsultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la…

- Expertul economic Veaceslav Ionita sustine ca intrarea Bancii Transilvania (BT) in sistemul bancar din Moldova este un semnal pentru alti investitori, mai ales din Romania. Potrivit lui, sistemul bancar de la Chisinau are „nevoie de un campion al schimbarii”, dupa criza din 2014.

- Consultari pentru desemnarea premierului, dupa demisia lui Mihai Tudose. Presedintele Klaus Iohannis se consulta, miercuri, incepand cu oora 12.00, cu partidele din Parlament, primii care vor intra la discuții fiind cei de la PSD. Social-democrații merg cu propunerea Viorica Dancila, in timp ce Opoziția…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa PSD, spunand ca partidul „este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania”. Fostul șef al statului mai scrie, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca raspunsul ministrului Interne Carmen Dan la acuzatiile si la cererea de demisie formulata de prim-ministrul Mihai Tudose este ridicol, remarcand ca nici premierul nu isi asuma decizia revocarii, iar concluzia sa este ca PSD este incapabil de guvernare institutionala…

- Fost președinte, Traian Basescu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-sinteza, un fel de bilanț la sfarșit de an. Acesta face o trecere in revista a lucrurilor de care romanii ar avea nevoie pentru a putea vorbi despre prosperitatea acestei țari. „Prea putini inteleg ca prosperitatea poate veni…

- Dezvaluiri soc in direct la Romania TV. Un parlamentar din Opozitie a lansat o ipoteza uluitoare. A devoalat numele viitorului presedinte al PSD. Omul lui Traian Basescu, PMP-istul Corneliu Bichinet crede ca Liviu Dragnea nu mai are viata lunga la sefia PSD. Mai mult, Bichinet stie si cine ii va…

- Insa cifra este mult mai mare, susține liderul Platformei Unioniste Acțiunea 2012, potrivit 10TV. George Simion spune ca in acest moment, unioniștii reprezinta 40% din populație. Totuși, nici aceasta cifra nu este suficienta pentru Unirea Republicii Moldova cu Romania, dar liderul unionist…

- Curtea Constituționala a admis excepția de neconstituționalitate din Legea cu privire la verificarea titularilor și candidaților la funcțiile publice, și anume prevederile ce se refera la judecatori. Curtea s-a pronunțata ca urmare a sesizarii formulate de catre judecatoarea Domnica Manole, eliberata…

- Antena 3 a fost lider incontestabil de piata de Ziua Nationala a Romaniei si a fost cel mai urmarit post in timpul paradei de 1 Decembrie. Acesta a fost comentata LIVE de Sabina Iosub și Radu Tudor, acesta din urma exprimandu-și pe blogul personal bucuria și mandria legata de aceasta performanța.…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a facut previziuni fara precedent in direct la Romania TV. Actualul senator are un deziderat pe care is urmareste de luni bune. Basescu se deplaseaza de ceva timp in Republica Moldova si spera sa puna umarul la o reintregire istorica.Citește și: S-a aflat!…

- Implicarea lui Traian Basescu în politica moldoveneasca are efecte negative asupra lui Igor Dodon. Râul Prut s-au putea transforma din hotar într-un râu intern. Numarul unioniștilor din R. Moldova crește în ciuda propagandei ruse extrem de agresive. Despre aceasta ne-a…

- In legatura cu stirea despre „efectuarea masurilor speciale de investigație in scopul contracararii unor activitați ilegale, comise de catre persoane publice din cadrul Centrului Militar al mun.Chișinau”, difuzata de Procuratura Anticoruptie si Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Apararii…

- Procuratura Anticorupție, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate au efectuat masuri speciale de investigație in scopul contracararii unor activitați ilegale, transmite NOI.md. Acestea au fost comise de catre persoane publice din cadrul Centrului Militar al mun.Chișinau. Mecanismul de fraudare…

- Procuratura Anticoruptie si Serviciul de Informatii si Securitate au efectuat masuri speciale de investigatie in scopul contracararii unor activitati ilegale, comise de catre persoane publice din cadrul Centrului Militar din Chisinau. Mecanismul de fraudare a procesului de incorporare in serviciul militar…

- Dosarelor celor trei candidați la funcție de președinte al Autoritații Naționale de Integritate au fost examinate astazi de membrii Consiliului de Integritate, informeaza Noi.md. In urma examinarii dosarelor și a avizelor emise de Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul a admis participarea…

- Mai mulți cetațeni ai R. Moldova au ramas fara peste un milion de dolari, dupa ce au picat in plasa unor escroci, crezand ca fac investiții pe piața financiara. Procuratura Anticoruptie anunța ca a contracarat, impreuna cu Serviciul de Informatii si Securitate, activitatea unei grupari criminale transfrontaliere,…

- Comisia de aparare a Senatului a aprobat luni, cu unanimitate de voturi, un raport de adoptare a proiectului de lege pentru achizitia primului sistem de rachete Patriot. La sedinta comisiei au participat ministrul Apararii, Mihai Fifor, si ministerul de Externe, Teodor Melescanu, care s-a…

- Incident diplomatic major in capitala Basarabiei, Chisinau! O deputata din Romania si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost cei implicati. Deputata PMP de Prahova, Catalina Bozianu, aflata in vizita in Republica Moldova, a confundat coloana lui Dodon cu cea a lui...Traian Basescu.Citește…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, crede ca actual șef de stat de peste Prut, Klaus Iohannis, nu va veni în R. Moldova la invitația lui Igor Dodon, transmite agora.md Declarația lui Basescu vine în contextul în care acum câteva saptamâni…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a susținut astazi, o conferința la Universitatea Libera Internaționala din R. Moldova (ULIM) cu tema „Unirea R. Moldova cu Romania - intre ideal și necesitate strategica”. Printre studenții și profesorii care au participat la conferința…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, susține ca Romania ar fi in legitimitate, daca Unirea cu R. Moldova s-ar produce in conformitate cu actul final de la Helsinki, adica prin discuții și negocieri politice. „Romania va fi in legitimitate și aliații noștri vor fi…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, este convins ca Unirea R. Moldova cu Romania se va produce „la un moment dat”, inclusiv cand vor veni noi generații „care vor rasfoi carțile de istorie” și se vor gandi la interesele romanilor. Aflat din nou la Chișinau, de aceasta data in fața studenților…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, este convins ca Unirea R. Moldova cu Romania se va produce „la un moment dat”, inclusiv cand vor veni noi generații „care vor rasfoi carțile de istorie” și se vor gandi la interesele romanilor. Aflat din nou la Chișinau, de aceasta data in fața studenților…

- R.Moldova s-a așezat singura într-o zona gri, mai ales prin nefericitul articol din Constituție care stabilește neutralitatea țarii, a declarat Traian Basescu, fostul președinte al României, într-un interviu pentru radio Europa Libera. „În aceasta regiune”,…