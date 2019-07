Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a dat o lovitura de imagine in Parlamentul European. El a prins funcția de vicepreședinte in Comisia pentru Afaceri Externe, cea mai importanta Comisie a Parlamentului European. Aceasta Comisie a fost mereu vanata de Germania și este condusa de un neamț inca…

- Fostul președinte Traian Basescu a dat o lovitura de imagine in Parlamentul European. El a prins funcția de vicepreședinte in Comisia pentru Afaceri Externe, cea mai importanta Comisie a Parlamentului European. Citește și: Fiul Vioricai Dancila aplauda 'epurarea' din Guvern a echipei Dragnea…

- Fostul presedinte Traian Basescu acuza ca oameni politici din Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) au distribuit documente din dosarul in care este acuzat de colaborare cu Securitatea, acestea aparand in presa in ziua in care la Parlamentul European se negociaza…

- Peste 380.000 de buzoieni sunt așteptați duminica la vot. Aceștia au ocazia, pe de o parte, sa-și voteze reprezentanții in Parlamentul European, iar pe de alta parte sa raspunda intrebarilor președintelui la referendumul convocat pe tema justiției. Comisia tehnica județeana pentru coordonarea activitaților…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a transmis, joi, ca a primit solicitare din partea Biroului Electoral Central (BEC) pentru a verifica 695 de persoane care și-au depus candidatura la alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc pe 26 mai. "Biroul Electoral…

- Lista Partidului Mișcarea Populara pentru alegerile europarlamentare din 26 mai este deschisa de fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, urmat de președintele acestei formațiuni politice, Eugen Tomac. In varsta de 35 de ani, Eugen Tomac este la al doilea mandat de parlamentar, a indeplinit mai…

- Atacat de Traian Basescu pentru ca deschide lista Pro Romania la europarlamentare fara a avea intentia de a prelua un eventual mandat in Parlamentul European, Victor Ponta da o replica dura, ca in perioada in care cei doi lideri politici se duelau din posturile de presedinte, respectiv prim-ministru.…

- Pe 7 martie, Libertatea dezvaluia, in exclusivitate, ca Guvernul l-a propus pe vicepremierul Viorel Stefan in functia de membru din partea Romaniei in Curtea Europeana de Conturi. Fostul ministru de finante nu are insa experienta in domeniul auditului, asa cum are actualul reprezentant al Romaniei,…