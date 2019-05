Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic pentru relatia cu parlamentul, Andrea Leadsom, si-a anuntat miercuri demisia, afirmand ca nu mai crede ca guvernul poate sa puna in practica rezultatul referendumului din iunie 2016 in favoarea Brexitului, relateaza Reuters si AFP. "Nu mai cred ca abordarea noastra va…

- Liderii UE au convenit joi sa amâne Brexit-ul pâna la sfârșitul lunii octombrie, cu o revizuire în iunie, au declarat surse diplomatice pentru Reuters.Donald Tusk, președintele Consiliului Europei, a declarat pe Tweeter, ca se va întâlni acum premierul britanic…

- Șaptesprezece state UE se pronunța pentru amânarea Brexit pe termen lung, Franța este în favoarea acordarii unei amânari pe termen scurt pâna în iunie, iar țari trei sunt indecise, relateaza jurnalistul Adam Fleming de la BBC, citând surse de la summitului extraordinar…

- Parlamentarii britanici au aprobat marti planul premierului Theresa May de a cere o amanare a Brexitului pana la 30 iunie, timp in care va incerca sa ajunga la un compromis cu Partidul Laburist de opozitie pentru validarea acordului de retragere in Camera Comunelor, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Parlamentarii…

- Guvernul britanic va organiza un al treilea vot parlamentar asupra acordului privind Brexit-ul, saptamana viitoare, numai in cazul in care crede ca poate castiga, a afirmat duminica ministrul britanic al comertului Liam Fox, citat de Reuters. ''Ar fi dificil de justificat organizarea…

- Parlamentul britanic a aprobat joi seara motiunea prin care guvernul condus de Theresa May cere o amanare a Brexitului dupa data de 29 martie, amanare care mai trebuie insa acceptata si de liderii europeni, transmite agentia Reuters, citata de Agerpres.roMotiunea, votat cu 412 voturi pentru si 202 impotriva,…

- Votul negativ acordat de parlamentarii britanici Acordului revizuit, prezentat de premierul Theresa May, a sporit semnificativ riscul unui Brexit fara acord, a declarat marti seara purtatorul de cuvant al Presedintelui Consiliului European Donald Tusk, transmite Reuters. "Este dificil de vazut ce altceva…