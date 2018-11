Stiri pe aceeasi tema

- Bonificații pentru mii de persoane. Sunt vizați cei care au depus Declarația unica pana la 31 iulie 2018 și iși achita integral obligațiile fiscale estimate pentru anul 2018, pana la 15 decembrie, inclusiv, vor primi o bonificație de 5% din totalul sumei datorate, a anunțat Ministerul de Finanțe. De…

- Noi locuri de munca vor aparea in tara noastra. Un jucator spaniol da lovitura pe piata locala si ridica o noua fabrica, cu ajutorul statului roman. Potrivit datelor de pe site-ul Agentiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Artesans del Sucre, un producator de acadele detinut de antreprenori…

- Schimbare majora privind plata pensiilor: de anul viitor, pensionarii romani isi vor primi pensia pe card! Cel putin asa a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care sustine ca o asemenea masura ar urma sa faca economii substanțiale la buget. El a declarat ca vrea ca statul sa nu mai dea…

- Scriitorul american de benzi desenate Stan Lee,care a revolutionat lumea benzilor desenate cu personaje celebre ca Spider-Man si Ironman, a decedat la varsta de 95 de ani, informeaza CNN. Lee a reinventat supereroii, pe care i-a creionat mai umani, cu dificultati reale de integrare in lumea reala si…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a elaborat un proiect de ordin valoarea nominala a tichetelor de masa. Proiectul se va aplica de la 1 noiembrie. „Pentru semestrul II al anului 2018, incepand cu luna noiembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din…

- Zeci de mii de romani vor primi bani de la stat pe care vor putea sa-i foloseasca cum doresc, intrucat legea a fost aprobata de catre senatorii din comisiile de specialitate. Astfel, dupa ce proiectul privind compensarea chiriei cadrelor militare a fost aprobat, militarii vor putea sa foloseasca banii…

- Noul an vine cu vești proaste pentru unii dintre romani, intrucat este posibil ca salariile lor sa scada, avand in vedere faptul ca in luna decembrie expira o schema de compensare ce a fost introdusa in februarie. Astfel, persoanele care lucreaza in IT și cercetare și al caror impozit pe venit este…

- Marea Britanie trebuie sa limiteze acceptarea imigrantilor necalificati dupa iesirea din Uniunea Europeana, iar cetatenii europeni nu trebuie sa beneficieze de tratament preferential fata de cei din alte zone ale lumii, recomanda Comisia Consultativa privind Migratia. „Principala recomandare este ca…