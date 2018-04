Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o iarna capricioasa, reteaua de drumuri nationale si autostrazi are toate sansele sa ramana asa caci nu exista bani de reparatii, dupa cum sustine chiar ministrul Transporturilor, Lucian Sova. Potrivit acestuia, ar fi nevoie de 4 miliarde de euro...

- Iesita din iarna ciuruita, reteaua de drumuri nationale si autostrazi are toate sansele sa ramana asa caci… nu exista bani de reparatii. Asta o spune chiar ministrul Transporturilor, Lucian Sova. Bref, ca sa se astupe gropile ar fi nevoie de 4 miliarde de euro. Ghinion, in bugetul companiei de drumuri…

- Ministrul Tudorel Toader e criticat dur, in scandalul extradarii lui Sebastian Ghita din Serbia. Realizatorul TV Radu Banciu a comentat in termeni duri, in editia de miercuri seara a emisiunii sale, felul greoi in care ministrul Justitiei gestioneaza procedura de extradare.Citeste si: Numiri…

- O delegație a Ministerului Educației condusa de domnul Valentin Popa-ministrul educației a avut o intalnire de lucru cu o delegatie a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei condusa de domnul Alexandru Cumpanașu in calitate de Președinte CNMR, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Noi numiri la Politia Romana!Potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE, la propunerea sefului Politiei Romane, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a semnat astazi actele administrative pentru imputernicirea in functiile de adjuncti ai inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei…

- "În Compania de Drumuri stiu ce se întâmpla astazi. Pentru întretinere si reparatii au aproape 800 de milioane de lei. Pentru modernizare, infrastructuri, drumuri nationale - nu vorbesc de autostrazi - au un pic peste 500 de milioane de lei, aici fiind si o parte din…

- CFR Marfa a acumulat o datorie netolerat de mare la CFR Infrastructura, de peste 100 de milioane de euro, iar daca CFR Infrastructura ar folosi toti banii pe care ii are de primit de la aceasta companie am avea sute de kilometri de pe care restrictiile ar fi ridicate, a declarat, luni, ministrul…

- Politia Romana a participat la cea de-a XV-a actiune internationala RAILPOL, organizata simultan in Europa, pentru siguranta transporturilor feroviare. La nivel national, timp de 24 de ore, 530 de politisti au legitimat peste 900 de persoane, fiind facute controale in gari si trenuri. De asemenea,…

- Noul premier Viorica Dancila si-a inceput astazi, 22 martie 2018, vizitele in judetele Romaniei. Primul judet este Dambovita. Premierul Viorica Dancila nu a venit sigura, ci insotita de trei ministrii: ministrul Finantelor – Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene -Rovana Plumb si nu in ultimul…

- Performanțele directorului general CNAIR, Ștefan Ionița, care l-ar indreptați pe acesta sa primeasca mai mulți bani pe langa salariul sau, sunt neclare. In ultimii 2-3 ani compania nu a predat circulației niciun kilometru de autostrada, licitațiile stau blocate și contestate, contractele semnate nu…

- Peste 120 persoane au fost surprinse in flagrant delict de catre politisti, in ultimele 24 de ore, cand au fost constatate 650 de infractiuni si aplicate peste 7.000 de sanctiuni contraventionale, conform Politiei Romane, anunța news.ro.Miercuri, in urma celor 300 de actiuni organizate si…

- Presedintele american, Donald Trump, a ceut pedeapsa cu moartea pentru traficanții de droguri, intr-un discurs pe care l-a avut in Manchester, New Hampshire, un stat puternic lovit de criza opioidelor.

- Gigi Becali (59 de ani) viseaza sa-și vanda ”perlele” din actualul lot al FCSB pe zeci de milioane de euro, dar acest lucru este aproape imposibil de realizat, cel puțin in anii care urmeaza. Visul de preamarire al finanțatorului a fost spulberat de Pietro Chiodi, agentul de jucatori al…

- Ford Motors a anuntat astazi ca va chema la fabrica 1,38 de milioane de autovehicule din cauza unor suruburi care nu sunt fixate corespunzator la nivelul volanului, dupa ce mai multi clienti au raportat accidente, potrivit Reuters. Al doilea cel mai mare producator de automobile din Statele…

- Deschiderea circulatiei pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea avea loc in luna mai, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Eu mi-am fixat, asa ca obiectiv, ca in cursul lunii mai aceste doua segmente (loturile 3 si 4 - n.r.) sa fie date (circulatiei…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea fi deschise în luna mai. ”Va asigur ca fac toate eforturile pentru a debloca aceasta situatie. Din pacate, o spun, s-a trecut dintr-o extrema în…

- Congresul de sambata al social-democraților- unde s-a adunat toata floarea cea vestita a PSD- nu a ramas fara ecou și in presa straina. Astfel, jurnaliștii de la publicațiile straine au punctat despre intalnirea PSD, amintind și despre faptul ca Liviu Dragnea este suspectat de spalare de bani in Brazilia.

- Eleonor Roosevelt spunea ca „femeia e ca o punguța de ceai: nu știi niciodata cat de tare este, pana cand nu o vezi cum fierbe”. Cam asa a gandit si actualul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, cand a ajuns in Palatul CFR si a impus-o ca secretar general al ministerului pe Elena Petrascu....

- Partidul condus de Traian Basescu invita oficial aliații PSD sa faca front comun pentru alegerile locale din 2020. In Camera Deputaților se afla „la sertar” doua proiecte de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.

- Cand a ajuns anul trecut la conducerea Ministerul Comunicațiilor, in cabinetul Tudose, deputatul PSD de Bacau, Lucian Sova, și-a angajat drept consilier personal pe colonelul pensionar, de doar 44 de ani, Catalin Panaite, fost șef la DIPI („Doi și-un sfert”), beneficiarul unei pensii de peste 7.000…

- Premierul Viorica Dancila promite ca in acest an vor fi realizati 60 de kilometri de autostrada si spune ca daca nu se va intampla acest lucru ministrul Transporturilor va raspunde cu functia. De asemenea, ea a sustinut ca pana la sfarsitul anului 2020 Guvernul va realiza cei 350 de kilometri de…

- Romanii au iesit din nou in strada. Zeci de manifestanti protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei pentru sustinerea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi si impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Citeste si: Lovitura pentru suporteri: Al doilea cel mai mare stadion…

- Yannick Carrasco (24 de ani) ar putea ajunge in prima liga chineza la finalul acestei luni, informeaza presa spaniola. Belgianul este dorit la Dalian Yifang, echipa pentru care a evoluat timp de jumatate de an și Constantin Budescu. Conform Marca, oficialii clubului chinez au luat deja legatura cu…

- Oltenii continua sa dea dovada de foarte multa discretie. Dupa ce au luat un portughez de 28 de ani, Santos, cu doua meciuri in nationala lusitana, acum produc o noua surpriza prin readucerea in Liga 1 a un fotbalist extrem de valoros, Florin Gardos. Dupa ce a avut probleme cu accidentarile, fotbalistul…

- Judetul Cluj beneficiaza anul acesta de un buget record de 1,3 miliarde lei. Potrivit proiectului de buget pe anul 2018, care va fi votat luni în ședința de Consiliu Județean, bugetul general al judetului Cluj pe 2018 este de 1.377.359.980 lei (300 milioane de euro), din care bugetul local…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, vineri, despre salariile din cadrul institutiei pe care o conduce. Aproximativ 8000 de politisti vor ramane fara unele sporuri. „Toata lumea a așteptat raportul postat pe site-ul Guvernului, eu va propun sa procedam la fel. Astazi, va fi…

- De asemenea, Carmen Dan a spus ca Politia Romana are la dispozitie maximum doua saptamani ca sa prezinte solutii pentru programul de lucru al politistilor, sustinand ca informatiile aparute in spatiul public conform carora politistii ar urma sa lucreze doar in intervalul 8.00 - 16.00 sunt false. Ministrul…

- Sudanul de Sud risca sa provoace cea mai mare criza a refugiatilor din Africa, dupa cea care a urmat genocidului din Rwanda, in 1994, au avertizat joi doua organisme ONU, unul din trei locuitori ai acestei tari fiind deja stramutat, relateaza DPA. Numarul refugiatilor din Sudanul de Sud urmeaza sa…

- Pro Infrastructura acuza conducerea CNAIR ca prin decizia de a rezilia contractul, in loc sa-l reactiveze, "condamna regiunea Moldovei la subdezvoltare si izolare economica" si cere noului Ministru al Transporturilor, Lucian Sova, sa demita directorii de Drumuri "pentru incompetenta, rea-vointa, manipulare…

- Adrian Mititelu, patronul celor de la FC Universitatea Craiova, echipa care evolueaza in Liga 4, va ramane pe drumuri. Vila lui din Craiova a fost executata silit si va fi scoasa la licitatie pe 26 februarie, potrivit Romania TV.Adrian Mititelu a pierdut casa in care locuia din cauza unei…

- Seria "Cascadorii rasului" cu miniștrii din Guvernul Dragnea 3 continua și dupa episodul audierilor de ieri. Noul ministru al Transporturilor s-a facut remarcat inca de luni prin fraza: "minutul de lucru al unui ministru este prea scump ca sa mearga pe șantierele de autostrada". Astazi, Lucian Șova…

- Deputatul ALDE de Suceava, Stefan Alexandru Baisanu, i-a spus, ieri, noului ministru al Transporturilor, Lucian Șova, ca șoseaua de centura a municipiului Sucaeva este nefinalizata la zece ani de la inceperea ei, dar și ca Moldova este deficitara total la capitolul autostrazi. Alexandru Baișanu a participat,…

- Bugetul pe 2018 al CJ Timiș prevede 74,66 milioane de lei pentru diverse drumuri din județ. Cei mai mulți bani, peste 45 de milioane, ar trebui sa vina de la guvern, prin PNDL II. Suma cea mai mare strict din bani proprii este pentru șoseaua care leaga Iohanisfeld de Ivanda.

- Simona Halep nu a reușit nici din a treia incercare sa caștige primul titlu de Mare Șlem al carierei, fiind invinsa de Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6.Chiar daca a pierdut finala de la Melbourne, romanca și-a asigurat un premiu imens: 2 milioane de…

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- Politistii au dat in ultimele doua zile, in care au avut loc ninsori abundente in mai multe zone ale tarii, 12 amenzi administratorilor de drumuri si 643 soferilor, sase dintre acestea fiind pentru lipsa anvelopelor de iarna. „Aproape 8.000 de politisti s-au aflat suplimentar in teren…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza, potrivit unui comunicat…

- Gabriel Andronache a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial, potrivit AGERPRES. Pana in prezent, Andronache a fost consilier de stat in cadrul aparatului…

- In plin scandal in PSD, Guvernul primeste o noua lovitura grea: ministrul Transporturilor a intrat in colimator si, dinspre Bruxelles, se cere demisia lui Felix Stroe. Totul, in contextul atacului lansat recent la adresa Tarom de catre directorul general al Wizz Air. "Ministrul Felix Stroe trebuie…

- Pentru a preveni deteriorarea apometrelor, ca urmare a temperaturilor scazute, va recomandam urmatoarele masuri: – daca apometrele sunt montate in camine, asigurati-va ca acestea au capacul inchis, nu lasati capacul puțin ridicat pentru aerisire nici pe timpul zilei. – daca apometrele sunt montate in…

- In ciuda faptului ca este datoare la capitolul trofee interne in ultimele sezoane, FCSB dispune de cel mai puternic și valoros lot din Romania, find an de an principala favorita la titlu in Liga 1. Gigi Becali este ”responsabil” de aceasta situație prin transferurile de la Steaua/FCSB facute in ultimii…

- Guvernul primeste o lovitura dura in scandalul iscat dupa ce autoritatile au descoperit ca suspectul care ar fi agresat doi copii, in Capitala, este politist in cadrul Brigazii Rutiere. Deputatul liberal Ovidiu Raetchi sustine ca este nevoie de o schimbare a conducerii MAI si nu numai. "Carmen Dan:…

- Deși Marius Șumudica și-l dorește pe Gicu Grozav și a vorbit cu mijlocașul roman pentru a-l aduce la Kayserispor, mutarea are mici șanse sa se realizeze. Mijlocașul de 27 de ani iși va rezilia contractul cu Karabukspor și poate semna cu orice echipa in aceasta iarna. Totuși, conducerea clubului turc…

- Primaria comunei Vadu Pașii a primit chiar la finalul anului trecut o veste excelenta de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Peste 4 milioane de lei (42 de miliarde de lei vechi) sunt alocați administrației locale pentru o campanie de asfaltare masiva…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunta semnarea a 6 proiecte, valorand peste 800 de milioane lei de (670 de milioane de lei fonduri europene), prin care se vor reabilita 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui.

- MDRAPFE anunța semnarea a șase proiecte in valoare totala de peste 800 milioane lei (670 milioane lei fonduri europene). Concret, guvernanți gireaza astfel reabilitarea a circa 230 de kilometri de drumuri in județele Brașov, Covasna, Mureș, Sibiu și Vaslui. Read More...

- MDRAPFE anunța semnarea a șase proiecte in valoare totala de peste 800 milioane lei (670 milioane lei fonduri europene), prin care se vor reabilita circa 230 km de drumuri in județele Brașov, Covasna, Mureș, Sibiu și Vaslui. Am acționat in forța pentru semnarea contractelor de infrastructura de drumuri,…

- Pensiile normale și cele speciale au reprezentat, fara doar și poate, unul dintre cele mai controversate subiecte ale anului 2017 și se pare ca situația nu se va clarifica nici in 2018.Dupa ce premierul Mihai Tudose a spulberat visul pensionarilor, marturisind ca pensiile nu vor crește nici…