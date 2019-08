Stiri pe aceeasi tema

PSD pierde un om important, la Senat. Senatorul Nicolae Marin și-a anunțat demsia din PSD și din funcția de chestor al Senatului. El a precizat ca va sta independent, dar ca pe viitor se va implica intr-un alt proiect politic.

Președintele Klaus Iohannis cere reexaminarea legii privind organizarea activitații sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, una dintre mențiuni fiind legata de necesitatea obținerii avizului Consiliului Economic și Social.In cererea de reexaminare adresata președintelui Senatului ...

Daca in ultimii ani comuna Dragomirești era in topul județean in ceea ce privește numarul asistaților social, autoritațile locale sunt decise sa schimbe situația. Toate persoanele sanatoase și apte de munca din comuna care primesc ajutor social vor fi scoase la lucru. In total, vor fi angajate 85 de…

Senatorul PSD Nicolae Moga a fost ales miercuri, prin vot secret electronic, in plen, vicepresedinte al Camerei superioare a Parlamentului, inlocuindu-l in Biroul permanent pe Claudiu Manda, care a demisionat din Parlament ca urmare a alegerii sale ca europarlamentar, informeaza agerpres.ro. De…

Paul Stanescu a declarat ca a demisionat din funcția de președinte executiv interimar al PSD din motive personale. Social-democratul a precizat ca este posibil sa candideze pentru postul de vicepreședinte al partidului, la Congresul din 29 iunie.

Semnatarii scrisorii sustin ca raportul Comisiei juridice a Senatului ar restrange spatiul de actiune civica si libertati fundamentale ale cetatenilor. "Am fost consternati sa constatam ca, pe data de 29 mai 2019, Comisia juridica a Senatului a intocmit raport de admitere pentru propunerea…

Mircea Geoana a vorbit despre revenirea sa in politica. El spune ca ramane alaturi de foștii sai colegi, aflați acum intr-o criza profunda dupa eșecul de la alegerile europarlamentare și condamnarea lui Liviu Dragnea.