Stiri pe aceeasi tema

- Expedia, Booking.com, Agoda, Hotels.com, Ebookers și Trivago au fost anchetate de catre Autoritatea pentru Concurenta si Piata (CMA), care a intervenit in urma numeroaselor sesizari legate de taxe ascunse, reduceri inșelatoare și tactici prin care clienții erau presați sa cumpere cat mai repede. Toate…

- Primaria oradeana va infiinta anul acesta conturi online pentru toti oradenii care au obligatii de plata, pentru ca acestia sa isi poata achita impozitele si taxele prin internet, si va implementa un sistem de transmitere de SMS-uri, dupa modelul celor transmise clientilor de institutiile bancare, pentru…

- Sanctiunea a fost aplicata pentru limitarea accesului companiei Simplus Invest SRL la reteaua sa de telefonie mobila in perioada 2011-2015, blocandu-i activitatea de transmitere a mesajelor comerciale catre si de catre clientii Orange. Accesul la rețeaua Orange este indispensabil pentru…

- Peste 7,21 milioane de romani contribuiau la pilonul II de pensii la sfarșitul lunii noiembrie a anului trecut, fața de 7,19 milioane de participanți in luna anterioara a lui 2018, in timp ce valoarea totala a activelor din sistem a urcat de la 47,08 miliarde lei la 48,19 miliarde de lei, arata noi…

- Juventus, liderul din Serie A, pregatește deja campania de transferuri pentru urmatorul sezon. The Sun anunța ca Juventus vrea sa-l transfere pe mijlocașul galez Aaron Ramsey, 27 de ani. Ramsey mai are 6 luni de contract cu Arsenal, iar in vara poate pleca gratis. Englezii scriu ca deja Ramsey a ajuns…

- ASF analizeaza tranzactiile din data de 19 decembrie suspectand posibilitatea existentei unor elemente care intra sub incidenta abuzului de piata. „In situația in care, in urma analizelor efectuate, sunt constatate nerespectari ale prevederilor legale incidente, Autoritatea adopta masuri care pot…

- Pericol mare pentru RCS&RDS! Concurența joaca la rupere. Unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața le da planul peste cap celor de la Digi, care și-au lansat recent acest serviciu.Concret, un gigant ofera respectivul serviciu gratuit, iar toți romanii vor putea beneficia de el,…

- Consiliul Concurentei a sanctionat noua companii de asigurare si Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) cu amenzi totale in valoare de 246.739.195,6 lei (53 milioane euro) pentru incalcarea reglementarilor nationale si europene din domeniul concurentei. Autoritatea…