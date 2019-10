Stiri pe aceeasi tema

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- ”Eu le-am spus colegilor mei care negociaza ca ii rog un singur lucru, sa nu renunțe la principii și sa nu renunțe la toate condițiile pe care noi le-am prezentat și toate oferta electorala pe care noi am prezentat-o. In momentul in care am renunța la anumite condiții, ne-am trezi cu un electorat…

- ”Aseara am avut o discuție cu parlamentarii ALDE pentru a ne contura poziția pe care o vom avea la intalnirea cu delegația PNL. Ma aștept ca Ludovic Orban, in calitate de premier desemnat, sa vina la o negociere pentru care noi deja am schițat condițiile pentru susținerea Guvernului. Am declarat…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat miercuri ca formațiunea pe care o conduce este dispusa sa susțina Guvernul Orban, dar numai daca sunt respectate unele criterii, cum ar fi ca Executivul sa nu guverneze prin OUG pe Justiție și nealterarea cotei unice de impozitare, conform Mediafax.Citește…

- "Partidul Național Liberal a inaintat un proiect de lege in Parlament pentru desființarea Secției Speciale. Este in curs de dezbatere și normal ca Partidul Național Liberal susține acest proiect de lege. ALDE are posibilitatea sa voteze la orice fel de proiect de lege, sa voteze așa cum se poziționeaza…

- Sectia de ancheta a deschis un nou dosar pe numele lui Mircea Negulescu si Alfred Savu pentru cercetare abuziva, acestia fiind anchetati pentru modul in care a fost instrumentata, la DNA Ploiesti, cauza prin care a fost trimisa in judecata un magistrat, achitat ulterior. Mircea Negulescu si Alfred Savu,…

- Cercetarile criminalistice la casa lui Gheorghe Dinca, finalizate Anchetatorii cauta probe în locuinta lui Gheorghe Dinca din Caracal, suspect în cazul uciderii a doua adolescente din localitate, august 2019. Foto: Arhiva/ Nicolae Badea/ Agerpres DIICOT a anuntat ca ieri au fost finalizate…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, suspendarea din functie a procurorului Lucian Onea, trimis in judecata de Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) pentru comiterea mai multor infractiuni, anunța Romania Tv.In 15 iulie, Sectia…