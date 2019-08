Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, care opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Bucuresti si Craiova, va face concedieri masive incepand de la 1 septembrie.

- Un tribunal superior irlandez a emis miercuri un ordin care permite companiei aeriene low-cost Ryanair sa ii impiedice pe pilotii irlandezi ai companiei sa intre in greva la finele acestei saptamani. Ryanair s-a adresat tribunalului pentru a obţine un ordin care să vizeze Forsa, organismul…

- Ryanair s-a adresat tribunalului pentru a obtine un ordin care sa vizeze Forsa, organismul mama al Asociatiei pilotilor aerieni irlandezi (IALPA), in ideea de a ii impiedica pe pilotii irlandezi ai companiei sa declanseze o greva de 48 de ore in zilele de joi si vineri.Avocatul Ryanair…

- Seful Ryanair, Michael O'Leary, a facut declaratia intr-un material video intern adresat angajatilor dupa publicarea rezultatelor financiare, in 29 iulie, cand a precizat ca spre sfarsitul lunii septembrie si dupa Craciun ar putea fi redus numarul locurilor de munca la operatorul aerian irlandez.Conform…

- La nivel european, nu se doreste punerea pe agenda a subiectului fortei de munca, pentru ca sunt interesele statelor care au inca nevoie de angajati din Romania, Croatia, Polonia, iar marea familie europeana inseamna de fapt ca fiecare este pentru el, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate,…

- Riscurile negative s-au intensificat, a apreciat marti Fondul Monetar International (FMI), care se asteapta acum la o crestere a economiei globale de 3,2% in 2019 si de 3,5% in 2020, un declin de 0,1 puncte procentuale pentru cei doi ani fata de previziunile din aprilie. Este a patra inrautatire…

- "Astazi, la aproape doua saptamani de la incheierea formala a mandatului nostru, putem spune cu mandrie ca avem toate motivele sa sarbatorim. Am obtinut ce ne-am propus, am dovedit eficienta, performanta, echilibru si am oferit una dintre cele mai apreciate presedintii la nivel european. Am demonstrat…

- Padbol, cea mai noua disciplina sportiva din Romania, ridica show-ul la fileu in Europa! Trei echipe de Padbol din București, Craiova și Barlad, insoțite de președinta Asociației Romane de Padbol-Elisabeta Gherghișan, au luat in aceasta dimineața avionul spre Franța la primul turneu din seria celor…