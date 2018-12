Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile Codului rutier din Italia au afectat mii de romani care dețin autoturisme inmatriculate in Romania. Noile reguli rutiere interzic persoanelor care au rezidența in Italia sa circule mai mult de 60 de zile cu un vehicul inmatriculat in strainatate, presa italiana relatand cazuri in care…

- Parlamentul italian a modificat Codul Rutier, astfel incat rezidentii din peninsula care sunt depistati in timp ce conduc o masina inmatriculata in strainatate risca amenzi uriase. Concret, circulatia cetatenilor care au stabilita resedinta in Italia de peste 60 de zile, cu o masina inmatriculata in…

- MAE îsi exprima îngrijorarea fata de criza izbucnita dupa ce nave ucrainene au fost atacate si sechestrate de forte rusesti si considera ca agresiunea si încalcarea legislatiei internationale submineaza securitatea întregii regiuni “Suntem profund îngrijorati…

- Fostul ministrul delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu se declara surprins de declarațiile președintelui Klaus Iohannis la adresa sa, el susținand ca analiza facuta de Ministerul de Externe dupa plecarea lui din Guvern arata ca "totul a fost lasat in grafic atat pe dimensiunea politica, cat…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut, vineri, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto. In cadrul intalnirii, Meleșcanu i-a transmis omologului sau ca "urmarește cu deosebita atenție modul in care autoritațile ungare gestioneaza…

- "Romania este o țara profund atașata proiectului european. Avem o societate vibranta și dinamica, in continua evoluție. Suntem o democrație tanara, care are resursele pentru a se perfecționa. Romanii sunt conectați activ la valorile civice. Au dovedit-o cat se poate de clar, și-au facut…

- Romanii care și-au cumparat in ultimii ani mașini la mana a doua de la samsari, pot avea ghinionul sa fie chemați la ANAF pentru explicații ori sa piarda avansul dat. Asta daca le-au luat de la cei care au fraudat statul de TVA. Inspectorii Antifrauda avertizeaza ca metoda este des folosita si au inceput…

- Conducerea Consiliului Judetean Dambovita a participat, la sediul institutiei, la cea de-a doua etapa a campaniei nationale „Informare acasa! Siguranta in lume”, eveniment organizat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, cu scopul de a promova, in randul grupurilor de interes, drepturile pe care…